Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаЗеленский заявил, что переговоры с Путиным неизбежны

В ходе общения с журналистами Зеленский отметил, что в последнее время переговоров с главой РФ не было, но они являются неизбежными. По словам украинского лидера, встреча в "нормандском формате" состоится после окончания пандемии коронавируса, к этому готовы Германия и Франция.
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Зеленский заявил о неизбежности прямых переговоров с Путиным

Lenta.ru05:29

Зеленский рассказал о диалоге с Путиным

Московский Комсомолец04:17

Зеленский назвал диалог с Путиным неизбежным

Газета.Ru04:17

Зеленский: Готов к любому формату переговоров по конфликту в Донбассе

Российская газета04:35

Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным

РЕН ТВ05:09

Зеленский сообщил о переговорах об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии

Комсомольская правда03:58

От разведения сил до возможной заморозки конфликта. Ситуация в Донбассе при Зеленском

ТАСС03:36
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Общество

Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Культура

Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира

Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Политика

Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко

Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
Известия 05:07
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Здоровье

В Архангельской области коронавирус диагностирован у 815 человек

На вторник, 19 мая, число северян с подтверждённым диагнозом covid-19 достигло 815 человек.
Московский Комсомолец вчера в 07:00
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
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Общество

Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня

Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
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Общество

Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности от коронавируса в России составляет 0,95%.
Интерфакс 05:05
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Политика

ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе

ЛНР отодвинет линию соприкосновения в Донбассе, если Вооруженные силы Украины не прекратят обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры, принадлежащих республике.
Политическая Экспертиза 00:41
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Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
1,3K
Общество

Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
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Происшествия

Дом с обрушившимся лестничным пролетом два года считался аварийным

Дом в Энгельсе (Саратовская область), где обрушился лестничный пролет, получил статус аварийного еще в 2018 году.
Известия 03:01
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Финансы

Курсы доллара и евро растут к рублю

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос к рублю на 0,1%, до 72,51 руб. Евро вырос на 0,2%, до 79,36 руб.
Газета.Ru 03:40
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Технологии

Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе

От кандидатов не требуется опыт работы, однако их просят установить как бы "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону с целью получить средства через банковские приложения.
Газета.Ru 06:31
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Экономика

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса.
Коммерсантъ 08:32
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Экономика

Wintershall Dea полностью выполнила обязательства по финансированию «Северного потока 2»

Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток 2", сообщил глава компании Марио Мерен.
ПРАЙМ 08:48
Общество

Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
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Армия и оружие

Шойгу раскрыл детали главного военно-морского парада в Петербурге

Главный военно-морской парад запланирован в Санкт-Петербурге 26 июля. В нем будут задействованы 46 боевых кораблей, а также подводных лодок.
Московский Комсомолец 09:11
Общество

«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле

"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Газета.Ru вчера в 17:24
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Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
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Здоровье

Сразу трое жителей Саратовской области умерли от коронавируса

Сегодня, 20 мая, минздрав Саратовской области озвучил последнии данные по проблеме коронавирусной инфекции, они опубликованы оперштабом.
Saratovnews 08:28
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Общество

Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом

Москва, 20 мая 2020, 13:38 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется.
REGNUM 06:38
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Происшествия

Осужденный за убийство экс-депутат Госдумы подал ходатайство об УДО

Известия 07:16
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
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Здоровье

В Дагестане от внебольничной пневмонии умерли более 650 человек

На сегодняшний день от внебольничной пневмонии в Дагестане умерли 657 человек, сообщает республиканский Оперштаб.
Дербентские новости 17 мая в 15:29
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ЦСКА продлил контракт с Гончаренко

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