В ходе общения с журналистами Зеленский отметил, что в последнее время переговоров с главой РФ не было, но они являются неизбежными. По словам украинского лидера, встреча в "нормандском формате" состоится после окончания пандемии коронавируса, к этому готовы Германия и Франция.

Зеленский заявил, что переговоры с Путиным неизбежны

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