Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом. Об этом он заявил журналистам на бриффинге в Таллине.
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ИА Новороссия08:11

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Политика Сегодня07:54
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Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Интернет

Facebook заплатит пользователям за прохождение опросов

Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.
Adindex.ru 02:26
Футбол

Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:07
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Lenta.ru 07:34
Политика

Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского

Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского "ловушкой", из-за которой ему придется сдать национальные интересы.
Интерфакс 06:40
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Газета.Ru 06:48
Наука

Заболевают раком чаще всего с первой группой крови

Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
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Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Общество

Судно из Германии с урановыми «хвостами» встало перед Кронштадтом

Судно «Михаил Дудин» с обеднённым ураном на борту встало перед Кронштадтом. Об этом сообщили в социальных сетях активисты.
Поребрик.Медиа 07:25
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Спорт

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В Международном олимпийском комитете (МОК) приветствуют предложение комитета WADA дать разрешение "чистым" спортсменам из России на выступление в международных соревнованиях.
Народные новости 08:19
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 15:00
Культура

Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис

В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми будет Теодор Курентзис.
Звезда — Пермская краевая газета 04:08
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В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
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Роскачество подвело итоги «Винного гида»

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Польша победила на «Детском Евровидении-2019»

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Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям.
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Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
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