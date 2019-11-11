Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом. Об этом он заявил журналистам на бриффинге в Таллине.

Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

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