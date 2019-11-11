Политика
Политика СегодняЗеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом. Об этом он заявил журналистам на бриффинге в Таллине.
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Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за прохождение опросов
Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.
Футбол
Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге
Президент России Владимир Путин 27 ноября в Санкт-Петербурге встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Мартином Швабом, сообщает пресс-служба Кремля.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Политика
Сенцов назвал предстоящий Нормандский саммит ловушкой для Зеленского
Украинский режиссер Олег Сенцов считает, что намеченный на 9 декабря саммит в нормандском формате станет для президента Владимира Зеленского "ловушкой", из-за которой ему придется сдать национальные интересы.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Установлена учеными наименее уязвимая для рака группа крови.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским
Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Общество
Судно из Германии с урановыми «хвостами» встало перед Кронштадтом
Судно «Михаил Дудин» с обеднённым ураном на борту встало перед Кронштадтом. Об этом сообщили в социальных сетях активисты.
Экономика
В 2020 году ожидают экономический кризис
Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Спорт
МОК выступил за участие российских спортсменов в соревнованиях
В Международном олимпийском комитете (МОК) приветствуют предложение комитета WADA дать разрешение "чистым" спортсменам из России на выступление в международных соревнованиях.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Культура
Дягилевский фестиваль в Перми возглавит Теодор Курентзис
В театре оперы и балета подтвердили, что художественным руководителем Дягилевского фестиваля в Перми будет Теодор Курентзис.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и установить рекорд
«Манчестер Юнайтед» может сменить титульного спонсора и оформить самую крупную сделку в мировом футболе, сообщает The Sun.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
Общество
Роскачество подвело итоги «Винного гида»
Музыка
Польша победила на «Детском Евровидении-2019»
Футбол
Булыкин: верю в «Локомотив» в матче с «Байером»
Московский «Локомотив» и леверкузенский «Байер» набрали по 3 очка в 4 матчах, однако «железнодорожники» опережают немецкую команду в группе D по дополнительным показателям.
Общество
Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.