Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Зеленский оценил переговоры с Путиным

РИА Новости20:00

Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным

Lenta.ru20:10

Зеленский заявил, что его переговоры с Путиным закончились «ничьей»

ФАН20:05

Владимир Зеленский оценил переговоры с Владимиром Путиным как «ничью»

Невские Новости20:06

По мнению Зеленского переговоры в «нормандском формате» прошли с ничейным счетом

Новостной фронт20:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 20:13, Ашберн
Политика

Лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры

Аргументы и Факты 17:11
Политика

Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота.
РИА Новости 15:20
Происшествия

Полиция задержала предполагаемого убийцу девушек на Уктусе

Коммерсантъ Екатеринбург 13:00
Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к диалогу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 18:48
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Футбол

Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч Лиги чемпионов с «Интером»

Чемпионат 09:21
Политика

Зеленский оценил вероятность продления транзита газа с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после саммита нормандской четверки высказался о возможности продления транзита газа с Россией, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:53
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
Политика

Британцы заподозрили Россию в причастности к утечке важных документов

Британские спецслужбы изучают возможную причастность России к утечке документов Министерства внешней торговли Соединенного королевства.
РБК вчера в 17:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Поддержать легендарную артистку пришли ее близкие люди, однако среди них не оказалось ее мужа Максима Галкина.
Srnsk вчера в 14:05
Политика

Владимир Зеленский заявил, что не успел поднять на саммите крымский вопрос

Следующая встреча «нормандской четверки» запланирована через четыре месяца.
Новостной фронт 20:00
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.
Политика Сегодня 19:09
Гаджеты

Xiaomi выпустит смартфон с селфи-камерой под экраном Mi Mix 4

Что происходит 02:36
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Футбол

Спартак — Ростов 1:4

Евро-футбол.ру вчера в 12:35
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 19:24
Общество

Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году

В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.
Газета.Ru 14:12
Футбол

Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Спорт-Экспресс 13:41
Энергетика

«Газпром нефть» наращивает запасы Чонской группы месторождений

Finam.Ru 02:03
Общество

В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе

Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Собеседник 10:12
Технологии

«Тинькофф» объединил все сервисы в одном окне

Банк «Тинькофф» обновил приложение: в нем появится окно «Сервисы», в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.
Ведомости вчера в 16:20
Финансы

Курс доллара снизился до 63,7 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 63,7 рубля.
ТАСС 02:06
Политика

СМИ узнали о жесткой позиции РФ перед саммитом «нормандской четверки»

Российские СМИ узнали, что Россия не собирается пересматривать Минские соглашения и занимает достаточно жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате» в Париже.
iReactor 00:25
Здоровье

Идею пересмотреть запрет на продажу табака у школ оценили в Минздраве

Сенатор уточнила, что совсем недавно глава Правительства Дмитрий Медведев подписал антиникотиновую стратегию, которая предусматривает существенное снижение потребления табака в стране к 2025 году.
Учительская газета 07 декабря в 11:24
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

В сообщении Федеральной службы говорится, что неизвестные от имени ведомства по почте рассылают россиянам уведомления о штрафах.
Эхо Москвы 12:02
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное