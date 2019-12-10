Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.
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Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".
РИА Новости20:00

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Зеленский прокомментировал встречу с Путиным

Московский Комсомолец20:57

Зеленский оценил переговоры с Путиным

РИА Новости20:00

«Пока ничья» — Зеленский о переговорах с Путиным

Телеканал 360°20:46

Зеленский назвал результаты переговоров с Путиным «ничьей»

REGNUM20:42

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия20:32

Зеленский посчитал «ничьей» переговоры с Путиным

Lenta.ru20:10

«Пока ничья»: Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным во Франции

Вести.Ru20:54
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Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда

Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
РИА Новости 10:54
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 18:15
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Футбол

Словацкий форвард отказался переходить в ЦСКА

Нападающий «Жилины» и сборной Словакии Роберт Боженик получил предложение о переходе в московский ЦСКА.
Свободная Пресса 07 декабря в 07:20
Политика

Владимир Путин прокомментировал встречу с Зеленским

Невские Новости 15:17
Гаджеты

Не хуже AirPods Pro. Galaxy Buds получат систему шумоподавления

Слухи долго приписывали беспроводным наушникам Apple AirPods систему шумоподавления – и она таки появилась в модели AirPods Pro.
iXBT.com 07 декабря в 05:01
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Политика

Зеленский: Закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил о том, что закон об особом статусе Донбасса будет продлён на год, об этом он сообщил журналистам на брифинге.
Life.ru 21:19
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 19:55
Общество

Илон Маск сбил ограждение на своем Cybertruck

Американский бизнесмен Илон Маск сбил столбик ограждения на своем новом пикапе Cybertruck во время посещения ресторана в пригороде Лос-Анджелеса Малибу.
РИА Новости 21:10
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском 18:34
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Экономика

Почему российские компании выводят акции с биржи

Низкие мультипликаторы толкают российские компании на обратные выкупы акций с биржи (buy-back), так как это можно сделать по низкой цене, указывает она.
РБК 01:01
Общество

В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии

Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
РБК 10:10
Происшествия

В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний.
РБК 20:07
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК 21:00
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего вице-губернатора из Тамбова

Газета.Ru 15:56
Политика

Зеленский оконфузился на встрече «нормандской четверки»

РИА Новости 13:52
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Политика

В Финляндии появится самый молодой премьер-министр в мире

Служба новостей Yle сообщает, что Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Inc-news.ru 14:15
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в больницу с сотрясением мозга после того, как попал под автомобиль, спасая щенка на выезде из Саяногорска, сообщается на сайте правительства республики.
ТАСС вчера в 09:32
Общество

На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»

Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Известия 06:27
Энергетика

Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку

Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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