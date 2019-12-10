Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, выразив мнение, что "пока ничья".

с чего всё началось

Президент Украины отметил, что Путин скрупулезен и вести переговоры с ним сложно.

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