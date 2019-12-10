Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости". Он отметил, что в ходе переговоров были какие-то уступки.

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