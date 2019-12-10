Политика
Газета.RuЗеленский назвал ничьей переговоры с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости". Он отметил, что в ходе переговоров были какие-то уступки.
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Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
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Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Политика
Макрон рассердился на российских журналистов
Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака на последней стадии
Авто
КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»
Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
Политика
Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Происшествия
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В Удмуртии еще один ребенок чуть не погиб в своем доме после смерти матери.
Спорт
Олимпийский чемпион Тихонов поддержал отстранение России
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал РИА Новости, что приветствует решение WADA по России, которое не обусловлено, по его мнению, политическими мотивами.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Политика
В офисе Зеленского сообщили о ходе переговоров в «нормандском формате»
По словам Тимошенко, встреча лидеров Германии, России, Франции и Украины продлится еще несколько часов.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на Windows Phone после 31 декабря 2019 года.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Армия и оружие
В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей
Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Происшествия
Проститутка из Казахстана украла у сахалинца 213 тысяч рублей
В дежурную часть областного центра обратился гражданин. Мужчина сообщил, что с его карты пропали 213 тысяч рублей.
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед встречей в «нормандском» формате
Встреча в «нормандском» формате, которая намечена на понедельник, 9 декабря, в столице Франции, станет первой за последние три года.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Происшествия
Маршрутка №38 и иномарка столкнулись в Чите
ДТП с участием маршрутки № 38 и легкового автомобиля Кіа произошло на перекрестке Нечаева - Богомягкова в Чите сегодня.
Футбол
Тедеско объяснил, почему Крал играл в центре обороны «Спартака» в матче с «Ростовом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему полузащитник Алекс Крал играл в центре обороны в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Общество
Рождественское граффити Бэнкси появилось в Бирмингеме
Рождественское граффити уличного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингеме.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Гаджеты
Huawei P40 первым получит графеновый аккумулятор
Фронтальная камера станет двойной и будет врезана в экран. Выход Huawei P40 ожидается весной 2020 года.
Политика
Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Политика
«Нормандская четверка» призвала внести изменения в конституцию Украины
Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера».