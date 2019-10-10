Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗеленский оценил последствия публикации его разговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он против публикации стенограмм своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это негативно скажется на улучшении текущей обстановки в стране.
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Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

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РИА Новости09:15

Зеленский отказался публиковать разговоры с Путиным

Телеканал 360°07:50

Зеленский озвучил возможные последствия публикации разговора с Путиным

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РБК07:54

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ТАСС09:13

Зеленский: Не готов публиковать свои разговоры с мировыми лидерами

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