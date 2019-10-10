Политика
Вечерняя МоскваЗеленский оценил последствия публикации его разговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он против публикации стенограмм своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это негативно скажется на улучшении текущей обстановки в стране.
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Происшествия
СМИ сообщили о смерти пропавшей в Саратове девочки
Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
Газета.Ru 17:48
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Наука
Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»
На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.
Взгляд.ру 16:25
Происшествия
В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество
Российская газета 09:49
Армия и оружие
Глава МИД Турции объяснил причины военной операции в Сирии
Анкара объяснила причины начала военной операции "Источник мира" на севере Сирии.
Российская газета 16:21
Общество
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Футбол
Федун: «Очень приятная победа. Головин, Дзюба и Джикия тащат сборную»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Шотландией (4:0) в отборочном матче Евро-2020.
Sport24.ru 16:53
Футбол
Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020
Сборная Хорватии разгромила национальную команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:42
Армия и оружие
За неделю у границ России вели разведку 29 летательных аппаратов
Двадцать девять летательных аппаратов вели разведывательную деятельность у российских границ за прошедшую неделю.
Национальная служба новостей 17:34
Транспорт
В Минтрансе допустили появление в России дорог с подогревом
Директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Григорий Волков рассказал журналистам, что верит в то, что в стране появятся дороги с автоматическим подогревом, на которых не будет льда и сугробов.
РБК 15:06
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) американец Эррол Спенс попал в серьезную аварию в Далласе, сообщает CBS.
Газета.Ru 09:31
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Футбол
Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»
Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
ProstoProSport 13:07
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Политика
Губернатор Иркутской области просит поднять себе оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад на 44%.
Тайшет24 вчера в 19:46
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем общаться с представителями российской прессы, так как они имеют иную позицию по Украине, и назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Армия и оружие
Эрдоган заверил США в намерении продвинуться вглубь Сирии на 30 километров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа в намерении продвинуться на 30 километров вглубь Сирии, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
РИА Новости 17:49
Интернет
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус 17:17
Политика
Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом
Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.
ФАН 16:06
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 06:47
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Политика
Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход участка России
Канал позволит польским судам идти в обход участка, который контролируется Россией.
RuNews24.ru 02:20