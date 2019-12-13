Политика
RT на русскомЗеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
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с чего всё началось
Выступая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", глава украинского государства Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что сериал "Слуга народа" с его участием сняли с эфира на российском телеканале ТНТ, передает ТАСС.Инфорос01:06
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