Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
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Выступая в эфире программы "Право на власть
" на телеканале "1+1", глава украинского государства Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что сериал "Слуга народа" с его участием сняли с эфира на российском телеканале ТНТ, передает ТАСС.
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