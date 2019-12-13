Политика
Mockva.ruЗеленский прокомментировал снятие с эфира его сериала в России
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой то, что его сериал «Слуга народа» прекратили транслировать на российском телевидении. Об это, как передает ТАСС, он рассказал в эфире телеканала «1+1».
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с чего всё началось
Выступая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", глава украинского государства Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что сериал "Слуга народа" с его участием сняли с эфира на российском телеканале ТНТ, передает ТАСС.Инфорос01:06
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