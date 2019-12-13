с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой то, что его сериал «Слуга народа» прекратили транслировать на российском телевидении. Об это, как передает ТАСС, он рассказал в эфире телеканала «1+1».

Зеленский прокомментировал снятие с эфира его сериала в России

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