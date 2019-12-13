Политика

Mockva.ruMockva.ruЗеленский прокомментировал снятие с эфира его сериала в России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой то, что его сериал «Слуга народа» прекратили транслировать на российском телевидении. Об это, как передает ТАСС, он рассказал в эфире телеканала «1+1».
Читать в источнике
Комментировать38
с чего всё началось
Выступая в эфире программы "Право на власть
" на телеканале "1+1", глава украинского государства Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что сериал "Слуга народа" с его участием сняли с эфира на российском телеканале ТНТ, передает ТАСС.
Инфорос01:06

Подробнее о событии

Зеленский считает снятие сериала «Слуга народа», в котором он играет главную роль, с показа в России большой ошибкой

Эхо Москвы04:31

Зеленский назвал ошибкой снятие с эфира его сериала в России

Lenta.ruвчера в 20:30

Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием

Взгляд.рувчера в 17:05

Зеленский назвал ошибкой прекращение показа «Слуги народа» в российском эфире

Газета.Ruвчера в 18:51

Зеленский сожалеет, что сериал с ним в главной роли сняли с эфира в России

ТАССвчера в 17:35

Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Известиявчера в 19:08

Зеленский выразил сожаление из-за пропажи «Слуги народа» из эфира ТНТ

РБКвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 06:09, Ашберн
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Авто

В РФ введут новый документ на автомобиль

31 марта 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ, подразумевающий выдачу автопроизводителями так называемой «этикетки энергоэффективности».
Автоновости дня 11 декабря в 04:15
Происшествия

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Политика

Врио губернатора Иркутской области прилетел в регион

Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря, указом президента России.
Lenta.ru 00:43
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Кино

Баз Лурман перенесет на большой экран «Мастера и Маргариту»

Кinomania вчера в 05:23
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Происшествия

При пожаре на «Адмирале Кузнецове» пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали и двое пропали без вести в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на ремонте в доке Мурманска, сообщил источник "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 05:06
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс вчера в 03:01
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

В Совфеде прокомментировали решение ЕС продлить санкции против России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в беседе с RT выразил сожаление из-за решения Евросоюза продлить антироссийские санкции.
РИА Новости 04:24
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 11 декабря в 12:06
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Единоборства

Хабиб пообещал «особенно сильно бить» Фергюсона

Газета.Ru 04:49
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Дело Шеремета: силовики нагрянули с обыском в квартиру одиозного русофоба

Силовики провели обыск в квартире небезызвестного украинского шоумена-русофоба Антона Мухарского, также известного под псевдонимом Орест Лютый.
Новостной фронт 05:38
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
Культура

Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
ИнфоСМИ 02:44
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 05:15
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Экономика

В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ в 2020 году

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Москва 24 вчера в 06:20
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Политика

Гончарук оценил новые американские санкции «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Гончарук с радостью воспринял новые санкции США против «Северного потока-2», которые, по его словам, резко осложнят дальнейшее строительство газопровода.
ИА Новороссия вчера в 05:29
Общество

Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, которые освободят обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ при получении компенсаций.
Континент Сибирь Online 03:02
Общество

Госдума одобрила законопроект о продаже пива на стадионах

Государственная дума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект, который разрешает продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
RT на русском 05:13
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Слуга народа
Сериал, 2015–2019
Что будет, если президентом станет обычный человек из народа? Новый, честный, принципиальный и, самое главное, – умный человек. Именно эти мысли однажды сподвигли народ избрать президентом простого учителя истории Василия Голобородько... Неожиданно для всех страна получила гаранта, который живет в обычной квартире. Который спокойно идет по улице без армии охранников и запросто ездит на маршрутке, который получает скромную зарплату и иногда занимает у друга «до зарплаты». В общем, который живет – как все...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное