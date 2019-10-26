Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.

Зеленский оценил разговор с националистами в Донбассе

Армия и оружие Силовики более 1,3 тысячи раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР Украинские силовики более 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за три месяца действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Шоу-бизнес Ксения Собчак перестала скрывать беременность Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.

Политика Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.

Хоккей Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм) Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Общество На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля» Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.

Футбол Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.

Футбол Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи» Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).

Футбол Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.

Хоккей Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса» Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».

Спорт Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.

Политика Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Происшествия В Британии предъявили обвинение водителю фургона с 39 телами Полиция британского Эссекса сообщила о предъявлении обвинения в непредумышленном убийстве 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии.

Общество Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

Футбол Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.

Космос Американский астронавт полетит на МКС вместо японского космонавта Американский астронавт заменит японского коллегу при следующем запуске российского космического корабля "Союз" на Международную космическую станцию.

Фигурное катание Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.