Политика
ФАНЗеленский оценил разговор с националистами в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
РИА Новости 12:26
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ 13:18
Армия и оружие
Силовики более 1,3 тысячи раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики более 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за три месяца действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
РИА Новости вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
Российская газета вчера в 20:11
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр вчера в 08:11
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 13:10
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Газета.Ru 11:28
Футбол
Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы
Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Чемпионат 13:00
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Алтайском крае
По уточнённой информации, в двух машинах находились 16 человек. На данный момент число погибших составляет восемь человек.
Ореанда-Новости 01:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 00:53
Хоккей
Курбан Бердыев произвел вбрасывание перед матчем «Ак Барса»
Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев произвел символическое вбрасывание шайбы перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом».
Спорт БИЗНЕС Online 10:40
Спорт
Соперницы помогли иорданской футболистке поправить хиджаб
На поле вышли иорданская команда "Шабаб аль-Одорн" и "Арабский православный клуб". Иорданские футболистки были одеты в хиджабы.
Pravda.Ru вчера в 06:42
Политика
Грузия потеряла 350 миллионов долларов после запрета полетов из России
Бюджет Грузии понес ущерб в размере 350 миллионов долларов после того, как в июле этого года Россия ввела запреты на авиасообщение, заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
РИА Новости 13:17
Происшествия
В Британии предъявили обвинение водителю фургона с 39 телами
Полиция британского Эссекса сообщила о предъявлении обвинения в непредумышленном убийстве 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии.
Московский Комсомолец 12:45
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 06:55
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Газета.Ru 08:52
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Космос
Американский астронавт полетит на МКС вместо японского космонавта
Американский астронавт заменит японского коллегу при следующем запуске российского космического корабля "Союз" на Международную космическую станцию.
РЕН ТВ 08:59
Фигурное катание
Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada
Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:58
Экономика
Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
В Кремле считают суверенным правом Белоруссии переговоры о кредите с Китаем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:31