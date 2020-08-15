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RT на русском
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Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими». Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал данное решение недружественным шагом. 14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.В источнике
С чего всё началось
"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал
 Зеленский в фейсбуке в субботу.
Интерфакс03:50
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RT на русском

Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

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Lenta.ru

Зеленский предрек появление еще одного горящего Донбасса в Белоруссии

Lenta.ru03:56
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Зеленский назвал несправедливой передачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

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Зеленский назвал несправедливой передачу «боевиков ЧВК» России

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Зеленский счел несправедливым решение Белоруссии выдать задержанных России

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Комсомольская правда

Зеленский пообещал «трагические последствия» из-за решения Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян

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Зеленский оценил решение Минска о передаче задержанных россиян Москве

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Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
REGNUM02:28
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