Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных
Смотрите также
СК возбудил уголовное дело после гибели четырех рабочих в шахте в Коми
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Россия объявила в розыск Цепкало
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Певица Валентина Легкоступова умерла в больнице
В Гренландии не получается остановить ускоренное таяние льдов
Московский «Спартак» одержал победу в матче с «Ахматом»
Адвокат Ефремова допустил участие актера в заседании суда 18 августа
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
В Абхазии найдено тело туристки, упавшей с квадроцикла в реку
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
Подольская официально подтвердила слухи о беременности
Загитова набрала меньше 100 баллов для поступления в ВУЗ
32 задержанных в Белоруссии гражданина РФ возвратились на родину
Генпрокурор Украины направил Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян
СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве
Россия объявила в розыск Цепкало
Появилось видео предполагаемого момента гибели протестующего в Минске
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
Чак Норрис записал обращение с угрозами Александру Лукашенко
Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими». Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал данное решение недружественным шагом. 14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.В источнике
С чего всё началось
"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал
Зеленский в фейсбуке в субботу.
Подробнее о событии