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RT на русском
RT на русском

Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими». Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал данное решение недружественным шагом. 14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.В источнике
С чего всё началось
"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал
 Зеленский в фейсбуке в субботу.
Интерфакс03:50
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ТАСС

Зеленский раскритиковал решение Минска передать Москве задержанных россиян

ТАСС05:22
RT на русском

Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

RT на русском03:53
РБК

Зеленский назвал несправедливой передачу «боевиков ЧВК» России

РБК03:57
Коммерсантъ

Зеленский назвал несправедливой передачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

Коммерсантъ03:56
Эхо Москвы

Украинский президент Владимир Зеленский возмущен решением Минска отдать Москве задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Эхо Москвы06:08
Интерфакс

Зеленский счел несправедливым решение Белоруссии выдать задержанных России

Интерфакс03:50
РИА Новости

Зеленский оценил решение Минска о передаче задержанных россиян Москве

РИА Новости03:19

Украинского священника высадили из автобуса за слова о русской музыке

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - заметил Винник.
РЕН ТВ21:42
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СНБО Украины осудил передачу задержанных под Минском граждан РФ Москве

Недружественным шагом по отношению к Украине назвал передачу России властями Белоруссии 32 задержанных граждан секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, 15 августа сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна02:59
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Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.
Газета.Ru12:44
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Представители ВСУ продали ракеты военным Луганской народной республики

Украинские военные предложили силовым структурам Луганской народной республики (ЛНР) приобрести партию оружия, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР 15 августа В пресс-службе НМ ЛНР напомнили, что ранее была проведения спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства "Скиф" у представителей Вооруженных сил Украины.
Украина.ру08:54
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BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Daily04:53

Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомости08:53
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