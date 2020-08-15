Украинского священника высадили из автобуса за слова о русской музыке

"Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в бусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой", - заметил Винник.