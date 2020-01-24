Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
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Зеленский назвал результаты прямого диалога с Путиным

Газета.Ru02:42

Зеленский заявил о важности прямых переговоров с Путиным

REGNUM00:57

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Известиявчера в 15:19

Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным

РИА Новостивчера в 17:50

Зеленский объяснил, зачем ведет прямой диалог с Путиным

URA.Ruвчера в 16:11

Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным

Lenta.ruвчера в 15:38

Зеленский объяснил значимость прямого диалога с Путиным

РБКвчера в 19:27
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Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

ТАСС 00:55
Здоровье

Создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода

Замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин сообщил, что для разработки и проведения цикла исследований российской вакцины против коронавируса, выявленного в Китае, потребуется не менее полугода, информирует газета "Известия".
Инфорос 22 января в 01:41
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 00:17
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
Гаджеты

Samsung запустит аналог AirDrop

Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
TelecomDaily вчера в 07:04
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 14:17
Здоровье

В Китае впервые от коронавируса умер врач

В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Lenta.ru 02:47
Армия и оружие

Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне

Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Пятый канал вчера в 18:44
Политика

Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине

После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
REGNUM 00:00
Политика

ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера

ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 23 января в 18:13
Общество

Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях

К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.
РИА Новости 01:56
Шоу-бизнес

Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Shraibikus News 01:36
Общество

Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса

Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
РИА Новости 03:35
Политика

Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.
RT на русском вчера в 19:19
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 23 января в 00:28
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Политика

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости вчера в 05:33
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику

Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Экспресс газета вчера в 15:19
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Крестьянская жизнь 01:26
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

Нева Спорт вчера в 22:46
Финансы

Прогноз курса валют: рубль ждет непростой период

На рубль влияют неуверенность в заключении второй части сделки США и Китая после заявления американского лидера Дональда Трампа о сложности переговоров, снижение цен на нефть и покупка валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, отметили финансовые аналитики.
Рамблер 23 января в 16:01
Политика

Максим Орешкин и Владимир Мединский стали помощниками президента

Президент России Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина, экс-министра культуры Владимира Мединского своими помощниками, а бывшего вице-премьера Дмирия Козака - заместителем руководителя администрации президента.
Газета.Ru вчера в 11:17
Армия и оружие

В двух тюрьмах Армении внедрили новую систему питания – Пашинян

В двух уголовно-исполнительных учреждениях Армении внедрена новая система питания.
Sputnik Армения 03:46
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