Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.

Здоровье Создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода Замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин сообщил, что для разработки и проведения цикла исследований российской вакцины против коронавируса, выявленного в Китае, потребуется не менее полугода, информирует газета "Известия".

Гаджеты Samsung запустит аналог AirDrop Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.

Здоровье В Китае впервые от коронавируса умер врач В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.

Политика Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.

Общество Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Политика Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.

Экономика Сигареты в России могут подорожать на четверть Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.

Финансы Прогноз курса валют: рубль ждет непростой период На рубль влияют неуверенность в заключении второй части сделки США и Китая после заявления американского лидера Дональда Трампа о сложности переговоров, снижение цен на нефть и покупка валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, отметили финансовые аналитики.