Политика
RT на русскомЗеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить425
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Здоровье
Создание вакцины против коронавируса из Китая займет не менее полугода
Замдиректора Центра стратегического планирования Минздарава РФ Герман Шипулин сообщил, что для разработки и проведения цикла исследований российской вакцины против коронавируса, выявленного в Китае, потребуется не менее полугода, информирует газета "Известия".
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Происшествия
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Гаджеты
Samsung запустит аналог AirDrop
Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Здоровье
В Китае впервые от коронавируса умер врач
В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Армия и оружие
Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне
Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Политика
Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине
После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Общество
Синоптик предупредил москвичей о похолодании и метелях
К выходным ночью ожидается минус два — семь и днем ноль — минус пять.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала
36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Общество
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров рассказал о главных симптомах новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Политика
Зеленский объяснил свой отказ принять отставку Гончарука
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью израильскому 9 каналу прокомментировал своё решение оставить премьер-министра страны Алексея Гончарука на посту.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Политика
Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Шоу-бизнес
Откровенные снимки «сочной» модели без фотошопа вызвали критику
Молодая модель Ариэлла Нисса (Ariella Nyssa) опубликовала в своем микроблоге честные снимки без обработки в популярных редакторах.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты
Финансы
Прогноз курса валют: рубль ждет непростой период
На рубль влияют неуверенность в заключении второй части сделки США и Китая после заявления американского лидера Дональда Трампа о сложности переговоров, снижение цен на нефть и покупка валюты ЦБ в рамках бюджетного правила, отметили финансовые аналитики.
Политика
Максим Орешкин и Владимир Мединский стали помощниками президента
Президент России Владимир Путин назначил экс-министра экономического развития Максима Орешкина, экс-министра культуры Владимира Мединского своими помощниками, а бывшего вице-премьера Дмирия Козака - заместителем руководителя администрации президента.
Армия и оружие
В двух тюрьмах Армении внедрили новую систему питания – Пашинян
В двух уголовно-исполнительных учреждениях Армении внедрена новая система питания.