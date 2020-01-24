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RT на русскомЗеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
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Зеленский: веду прямой диалог с Путиным, чтобы вернуть людей и закончить войну
Газета.Ruвчера в 15:13
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