Политика

ИзвестияИзвестияЗеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа

Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа.
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Зеленский уверен, что до конца года будет заключен контракт на транзит газа

ТАССвчера в 16:13

Президент Украины назвал сроки заключения контракта на транзит газа

РБКвчера в 16:45

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

РЕН ТВвчера в 16:17

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Комсомольская правдавчера в 17:36

Зеленский ожидает подписания контракта по газу до конца года

Коммерсантъвчера в 19:19

Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года

Эхо Москвывчера в 19:04

Зеленский уверен, что контракт по транзиту газа будет заключён до конца года

Life.ruвчера в 17:46
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