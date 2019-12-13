Политика
ИзвестияЗеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа
Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Комсомольская правдавчера в 17:36
Зеленский: Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года
Эхо Москвывчера в 19:04
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 05:31, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить Минские соглашения
Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик.
Политика
Песков прокомментировал данные о сокращении населения России
Ранее в пятницу Росстат сообщил, что естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за 11 лет.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Спорт
Определены победители The Game Awards–2019
Политика
Меняйло представил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева
Полпред президента в Сибири Сергей Меняйло 13 декабря представил органам власти Иркутской области врио Игоря Кобзева, сообщает корреспондент ИА «ИрСити».
Происшествия
Крупный пожар произошел на юге Москвы
Пожарные подтвердили, что горит складское здание. В настоящее время на месте работают сотрудники пожарной службы.
Происшествия
В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек
В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина по поводу газа
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского лидера Владимира Путина по газовому вопросу.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
В Чебоксарах 17-летняя студентка напала с ножом на заведующую отделением колледжа, сообщили РИА Новости в МВД Чувашии.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Культура
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
Культура
Лев Лещенко в новом шоу Макса Галкина выругался матом
Народный артист РСФСР Лев Лещенко позволил себе выругаться матом в эфире нового Youtube-проекта Максима Галкина «Музыкалити».
Здоровье
Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина
Мальчик из Южно-Сахалинска, которому врач-трансплантолог Михаил Каабак должен был провести пересадку почки, скончался.
Технологии
Сотовые операторы объединятся для запуска 5G
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС заключили соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия с равными акционерными долями для расчистки частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России для создания сетей нового поколения 5G, следует из совместного заявления компаний.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Кино
Авторы «Игры престолов» экранизируют графический роман «Лавкрафт»
Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс возьмутся за экранизацию графического романа «Лавкрафт».
Политика
Зеленский впервые дал полноценное интервью российским СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу.
Космос
Ученые узнали, сколько воды в атмосферах экзопланет
Происшествия
В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погибли 6 человек
В результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Армия и оружие
Военные США попытались прорваться на авиабазу России в Сирии
Технологии
Создан МРТ-томограф для людей с лишним весом
Общество
«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Происшествия
Подросток возил на санках тело мужчины по улицам саратовского города
В Саратовской области по подозрению в убийстве 39-летнего мужчины задержан 17-летний подросток.
Гаджеты
Microsoft представила новые логотипы для Windows 10X
Компания Microsoft продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может также перейти и в версию Windows 10.
Общество
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море
Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
Происшествия
Нижегородца арестовали за истязание соседей звуками конского ржания
В Нижнем Новгороде 46-летнего мужчину заключили под стражу, после того как он два года включал для соседей запись лошадиного ржания и топота копыт.