Президент Украины Владимир Зеленский, который обычно разговаривает на русском языке, оценил, насколько вырос его уровень владения украинским.

Наука Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.

Транспорт Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым появились в продаже в пятницу, 8 ноября, их можно приобрети на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и в железнодорожных кассах.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, какая боль сигнализирует о раке мозга В эфире своей телепрограммы известный российский медик рассказал, как правильно бороться с обычной головной болью, и какие признаки говорят об опухоли или аневризме мозга.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Происшествия Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек Как сообщалось ранее, в ДТП пострадали все 12 человек, находившиеся в легковых автомобилях, они доставлены в больницу в Ставрополь.

Общество Володин укорил подрядчика работ на саратовской набережной в жадности Всего сумма вложений в объект составит 770 млн рублей, - Вот вы на деньги позарились, а сдавать то объект уже на будущий год, - заметил Вячеслав Володин, который в ходе рабочего визита в Саратов посетил строительство нового пляжа.

Шоу-бизнес На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Космос «Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Армия и оружие Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вооружат два корабля ВМФ России EADaily напоминает, ранее Минобороны РФ сообщало, что первые стрельбы «Цирконами» проведет многоцелевая АПЛ «Казань» проекта 885 М в 2020 году.

Общество Друга Кокорина и Мамаева освободили Друг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Александр Протасовицкий вышел на свободу.

Кино Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.

Армия и оружие Российский бомбардировщик Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Российский бомбардировщик оказался в поле радаров американских истребителей, но они не смогли приблизиться к нему, так как Ту-160 установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Армия и оружие Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.

Общество Хабаровские коммунисты разделились в годовщину Октябрьской революции Сегодня, 7 ноября в Хабаровске представители коммунистических взглядов отмечали 102-ю годовщину Октябрьской революции – именно этот праздник заменили официальным Днем народного единства.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Общество Москвичам предсказали «вишневую» зиму Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».