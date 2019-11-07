Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский оценил свое знание украинского языка

Президент Украины Владимир Зеленский, который обычно разговаривает на русском языке, оценил, насколько вырос его уровень владения украинским.
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Зеленский стал забывать русский язык

Вести.UZ01:29
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Сегодня, 7 ноября в Хабаровске представители коммунистических взглядов отмечали 102-ю годовщину Октябрьской революции – именно этот праздник заменили официальным Днем народного единства.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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