Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

ТАСС27 декабря в 11:48

«Газпром» перечислил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Газета.Ruвчера в 01:59

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

РИА Новости27 декабря в 16:48

«Нафтогаз» подтвердил получение $2,9 млрд от «Газпрома»

РБК27 декабря в 15:23

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» 2,9 млрд долларов

Комсомольская правдавчера в 01:47

«Газпром» заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем

Интерфакс27 декабря в 11:46

Зеленский назвал победой выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу»

Ведомости27 декабря в 13:12
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
Культура

Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова

Super.ru вчера в 07:03
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.
РИА Новости 02:32
Политика

Эрдоган сел за руль первого турецкого электрокара

Телеканал 360° 27 декабря в 12:55
Политика

Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной начался в Донбассе

Газета.Ru 03:48
Авто

Представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial

Официально представлена новая версия внедорожника Toyota Land Cruiser Commercial от японского производителя.
Актуальные Новости вчера в 08:01
Общество

УАЗ выпустит кемпер на базе «Буханки»

Как отмечает издание speedme.ru, новую модификацию «Буханки-кемпера» дизайнеров ульяновского автозавода «UAZ Nederland» вдохновили дома на колесах, представленные на голландской выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в городе Утрехт.
32CARS.ru 26 декабря в 08:54
Происшествия

В Тольятти во время выступления упал канатоходец

Известия вчера в 18:20
Происшествия

Аэропорт Алма-Аты опубликовал поминутную хронологию авиакатастрофы

ТАСС вчера в 23:01
Происшествия

На военном параде в Йемене прогремел взрыв. Есть погибшие

Как минимум семь человек погибли при взрыве, который прогремел во время военного парада в Йемене.
REGNUM 04:14
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия

Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
РБК 02:15
Армия и оружие

Отечественному спецназу исполнилось 42 года

Первый отряд специального назначения появился в системе МВД СССР 29 декабря 1977 года.
Парламентская газета вчера в 16:37
Биатлон

Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»

Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой».
Матч ТВ вчера в 11:58
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
Газета.Ru 02:47
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику

Навка взяла на руки девочку, а потом передала её отцу – Петру Чернышеву. Он прижал маленькую дочку к груди и поцеловал.
Kazanfirst.ru вчера в 13:39
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

Телеканал 360° вчера в 15:58
Политика

Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
РИА Новости вчера в 15:19
Происшествия

Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28

По меньшей мере 28 человек погибли в результате тайфуна "Фанфон" на Филиппинах.
ТАСС 26 декабря в 22:14
Космос

На юге Китая начинают строить международный космический городок

О начале строительства с нового года международного космического городка на острове Хайнань (Китай) пишет 27 декабря «Хайнань жибао».
REGNUM 27 декабря в 08:59
Спорт

Непряева единственной из россиянок пробилась в четвертьфинал спринта на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева смогла преодолеть квалификационный барьер женского спринта коньковым стилем на первом этапе лыжной многодневки «Тур де Ски».
Нева Спорт 04:25
Фигурное катание

Загитова рассказала Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила тренеру Этери Тутберидзе, что уже соскучилась по соревнованиям.
Московский Комсомолец 03:15
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 27 декабря в 04:14
Шоу-бизнес

Продюсер «Ласкового мая» назвал Андрея Малахова проституткой

РИА Новости вчера в 20:39
Общество

«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
ТАСС 03:24
Хоккей

«Амур» на выезде обыграл «Адмирал», одержав пятую победу подряд

ProstoProSport 04:20
Политика

«Нафтогаз» заявил о несогласованности текстов договоров по транзиту

Россия и Украина продолжают работу над договором о транзите газа, однако тексты пока остаются «несогласованными», написал в своём Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
RT на русском 03:32
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко рассказала, как сломала руку

Rostov gazeta вчера в 00:36
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 27 декабря в 08:51
Происшествия

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

Газета.Ru 02:38
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Газовый конфликт России и УкраиныБольше новостей по теме
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