Политика

РидусРидусЗеленский одобрил закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности, сообщается на сайте Верховной рады. Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года, напоминает ФАН.
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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РИА Новости06:12

Зеленский подписал закон, лишающий депутатов неприкосновенности

ТАСС05:55

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РБК06:56

Зеленский подписал закон о неприкосновенности депутатов

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Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности

РЕН ТВ05:39

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

RT на русском06:29

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

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