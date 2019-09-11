Политика

Аргументы неделиАргументы неделиЗеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Подчеркивается, что вносятся изменения в статью 80 конституции страны.
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Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РИА Новости06:12

Зеленский подписал закон, лишающий депутатов неприкосновенности

ТАСС05:55

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

РБК06:56

Зеленский подписал закон о лишении депутатов неприкосновенности

РЕН ТВ05:39

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

RT на русском06:29

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Дождь06:15

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Lenta.ru06:17
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Президент Украины
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