Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗеленский запретил покупку электроэнергии у России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
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с чего всё началось
На Украине установили запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам, соответствующие поправки к закону о рынке электроэнергии утвердил президент Владимир Зеленский, сообщается
 на сайте главы государства.
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Зеленский подписал запрещающий импорт электроэнергии из России закон

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Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из России

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Эксперт прокомментировал запрет Киева на импорт электроэнергии из России

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Коммерсантъ09:17

Зеленский запретил покупку электроэнергии у России

РИА Новости12:32
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Экономика

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Политика

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Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что из-за санкций США на строительство газопровода «Северный поток — 2» понадобится «чуть больше времени».
Телеканал 360° 23 декабря в 13:03
Политика

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Lenta.ru 10:01
Политика

Новак заявил о возможности Allseas достроить «Северный поток-2»

Американские санкции в отношении «Северного потока-2», который планировалось достроить в начале 2020 года, скажутся на сроках завершения строительства, на это понадобится «чуть больше времени», сказал в понедельник, 23 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 16:00
Экономика

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Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию». «Золотая акция» была передана 23 декабря, сказал РБК представитель кредитной организации.
РБК 11:46
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Экономика

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Связь-банк вошел в состав банковской группы Промсвязьбанка. Реорганизация завершится в середине 2020 года.
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Общество

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Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
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Транспорт

Маршруткам Петербурга разрешили поднять тариф до 50 рублей

Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро.
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Сирия совместно с российскими компаниями начала геологоразведку на нефтяных и газовых месторождениях в Средиземном море, заявила советник президента Башара Асада Бусейна Шаабан.
РИА Новости 15:26
Политика

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Российский режиссер Александр Сокуров отказался извиняться перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Lenta.ru 10:23
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Путин принял решение по судьбе замглавы свердловского СКР

Президент России Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Свердловской области 43-летнего полковника Михаила Бусылко.
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Происшествия

Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов

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Китай испытал способную поразить цели в США баллистическую ракету

Армия КНР провела испытания новой баллистической ракеты морского базирования, способной поразить цели на «всей территории США».
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Россиян предупредил Роспотребнадзор о передающейся через собак болезни

Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
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Прогноз по рублю, доллару, евро и другим валютам от банков и инвесткомпаний

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МТС представит собственную «умную» колонку в начале 2020 года

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В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь

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Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
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В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА

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В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
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Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
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Лукашенко назвал болтовнёй слухи о новой военной базе России в Белоруссии

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