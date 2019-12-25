Политика
РИА НовостиЗеленский запретил покупку электроэнергии у России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
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На Украине установили запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам, соответствующие поправки к закону о рынке электроэнергии утвердил президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.РБК09:57
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Актриса и телеведущая Алена Водонаева призвала россиянок подумать о том, стоит ли рожать детей для государства, которое даже не думает о них заботиться.
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Москвич отдал драгоценности за два миллиона фальшивых долларов
Полицейские северо-запада Москвы задержали мужчину, который, по версии следствия, отдал пенсионеру два миллиона долларов из "банка приколов" в качестве займа под коллекцию драгоценностей, сообщил в среду начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Армия и оружие
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Специалисты Роспотребнадзора пояснили, что заболеванию подвержены не только бродячие, но и домашние собаки.
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Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Спорт
В МОК отреагировали на несогласие РУСАДА с решением ВАДА
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Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
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Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Замыкает пятерку лидеров новинка проката - анимационный фильм "Фиксики против Кработов", собравший 56,5 миллиона рублей за уик-энд.
Армия и оружие
Лукашенко назвал болтовнёй слухи о новой военной базе России в Белоруссии
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