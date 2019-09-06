с чего всё началось

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о том, что в ночь на субботу, 7 сентября, состоится обмен пленными между Киевом и Москвой. Точное количество человек, которые примут участие в обмене пока не известно. Зеленский сообщил, что процедура пройдет либо в формате 35 на 35 или 42 на 40.

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