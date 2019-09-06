Политика
Военное обозрениеЗеленский официально анонсировал обмен пленными
Украинский президент Владимир Зеленский объявил о том, что в ночь на субботу, 7 сентября, состоится обмен пленными между Киевом и Москвой. Точное количество человек, которые примут участие в обмене пока не известно. Зеленский сообщил, что процедура пройдет либо в формате 35 на 35 или 42 на 40.
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с чего всё началось
В неофициальном Twitter президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, согласно которой обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате «35 на 35» или «42 на 40» состоится в ночь на субботу.BFM.ruвчера в 12:50
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Обмен заключенными между Россией и Украиной пройдет в ночь на 7 сентября — Зеленский
Телеканал 360°вчера в 14:57
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
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