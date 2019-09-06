Политика
Lenta.ruАнонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В неофициальном Twitter президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, согласно которой обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате «35 на 35» или «42 на 40» состоится в ночь на субботу.BFM.ruвчера в 12:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Обмен заключенными между Россией и Украиной пройдет в ночь на 7 сентября — Зеленский
Телеканал 360°вчера в 14:57
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 08:30, Вашингтон
Наука
В Китае обнаружили следы одного из первых подвижных многоклеточных
Индикатор 05 сентября в 10:35
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Политика
Спецборт летного отряда «Россия» приземлился в Киеве
В киевском аэропорту Борисполь совершил посадку самолет специального летного отряда «Россия» Ту-204.
Парламентская газета 04:34
Политика
Путин и Назарбаев осмотрели павильон «Казахстан» на ВДНХ
Российский лидер Владимир Путин и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев осмотрели реконструированный павильон «Казахстан» на ВДНХ в Москве.
RT на русском 08:19
Политика
В США начали антимонопольное расследование в отношении Facebook
4 июня стало известно, что власти США намерены провести антимонопольное расследование в отношении крупных корпораций, в том числе Google, Apple, Facebook и Amazon, решив выяснить, не злоупотребляют ли они рыночной властью.
Известия вчера в 10:10
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Баскетбол
Сергей Карасев: «Я не нашел себя на этом чемпионате мира. Буду работать, что еще остается?»
Форвард сборной России Сергей Карасев отметил, что неудачное выступление на чемпионате мира подстегнет его тренироваться еще усерднее.
Sportbox.RU 07:46
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Футбол
Кокорина и Мамаева освобождают по УДО
С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.
7Дней.ру вчера в 05:30
Происшествия
Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки
В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
Интерфакс 05:04
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10
Политика
Осужденные на юге России украинцы помилованы и отправлены в Киев
Кинорежиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Артур Панов вместе с еще 9 помилованными гражданами Украины и 24 военными вылетели из Москвы в Киев.
Кавказский узел 06:53
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Происшествия
В Ленобласти полиция со стрельбой ловила пьяного водителя
Сотрудники ГИБДД с погоней и стрельбой задержали автомобиль с водителем в Киришском районе Ленобласти.
АБН 07:19
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
РИА Новости 08:00
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
В правительстве не могут понять, откуда депутат Госдумы Валерий Рашкин взял информацию о готовящемся повышении пенсионного возраста в России до 70 лет.
Lenta.ru вчера в 11:26
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Общество
Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост
Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06