На "нормандском саммите" в Париже президент России Владимир Путин жестом "развернул" украинского коллегу Владимира Зеленского в сторону фотографов. В начале встречи президент Украины перепутал места за столом, едва не сев на стул российского лидера.

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