Политика
Lenta.ru«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
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Зеленский сообщил об угрозе срыва обмена из-за «ценного свидетеля» по MH17
Московский Комсомолец09:21
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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
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Телепрограмма 03:35
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Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы — большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
РИА Новости 05:53
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Экономика
Определены первые регионы с массовой достройкой домов для дольщиков
Глава ДОМ.РФ добавил, что речь идёт о таких регионах как Нижегородская, Тульская, Саратовская, Астраханская, Ярославская области, республика Татарстан и ряд других субъектов.
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Общество
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
Lenta.ru 11:07
Гаджеты
Google добавит Android-устройствам функции смарт-дисплея
В рамках выставки IFA 2019, проводящейся в Берлине, компания Google анонсировала новый режим Ambient Mode для "Ассистента", который наделяет смартфон или планшет на Android функциями смарт-экрана.
Вести.Хайтек вчера в 10:59
Автоспорт
Хюлкенберг: Все хотели воспользоваться слипстримом
F1news.ru 11:06
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
Происшествия
Британец попросил жену закрыть глаза для сюрприза и ударил ее ножом
РИА Новости вчера в 14:27
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Политика
Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Шоу-бизнес
Наргиз показала подросшего внука Ноя
Певица Наргиз Закирова опубликовала фотографию, на которой показан её подросший внук Ной.
News.ru 10:06
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Баскетбол
Сборная Франции обыграла Литву и повторила рекорд чемпионатов мира
Попутно сборная Франции повторила рекорд сборных США (1950 — 1974) и Сербии/Югославии (1986 — 2014) на чемпионатах мира — команда не пропускает 100 и более очков на мировых первенствах в 59 матчах подряд.
Sport24.ru 10:09
Политика
Россия и Украина обменялись задержанными
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Наука
Этот напиток может вызвать рак даже у здорового человека
В исследовании американских ученых приняли участие более 450 тысяч человек, и его результаты шокировали общественность.
Родной город вчера в 08:16
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Единоборства
Александр Грозин: Хабиб победит по очкам, но я болею за Порье
Хабиб ни разу не проигрывал, он не знает, каково это, быть на дне. А Порье прошёл через многое, поэтому за него я буду лично болеть.
Руфайт.ком 09:09