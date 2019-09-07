Политика

Lenta.ruLenta.ru«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
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