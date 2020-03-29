Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он 29 марта рассказал в видеообращении, опубликованном на официальном сайте своего офиса.
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Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса на Украине

Взгляд.ру16:45

Коронавирус на Украине: Зеленский описал три варианта развития событий

REGNUM15:56

Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:41

Зеленский считает «оптимистичным» сценарием заражение коронавирусом до 5% украинцев

ТАСС15:38

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

РИА Новости15:19

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Известия14:48

Зеленский рассказал об уязвимости медицины Украины в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru15:44
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Общество

Москвичей предупредили о метели, гололедице и минусовой температуре в понедельник

Интерфакс 18:20
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей

Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 16:29
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой для человечества

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пандемию коронавируса.
Lenta.ru 17:28
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Здоровье

Рошаль оценил перспективы вакцинации от коронавируса

Итоги вакцинации от коронавируса станут заметны только спустя год после создания препарата или позднее сообщает доктор Леонид Рошаль.
SMINEWS в Подольске 09:08
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Здоровье

В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов

Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
РИА Новости 11:16
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости вчера в 09:03
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Хоккей

У главного тренера ярославского «Локомотива» выявили коронавирус

Главный тренер ярославского «Локомотива» Майкл Пелино сдал положительный тест на коронавирус.
Ярославский регион. Северный край 16:01
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина по поводу коронавируса

Российский президент Владимир Путин принял решение обратиться к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 вечером 24 марта, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
RT на русском 08:36
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 13:55
Общество

В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Общество

В Москве подтверждены первые два случая коронавируса в Череповце

Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово.
Официальный сайт Череповца 15:14
Общество

Власти Чехии планируют продлить общенациональный карантин

В правительстве Чехии предлагают минимум на неделю продлить действующий с 16 марта из-за пандемии коронавируса общенациональный карантин.
Московский Комсомолец 18:01
Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Общество

Из России в Великобританию вывезли тонну золота

Поскольку все сопроводительные документы были в порядке, тонна золота улетела в Соединённое королевство.
Наша версия 11:51
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Здоровье

В Мадриде подготовили еще одно здание под морг

В Испании продолжается борьба с распространением коронавируса, где только за последний день заразились еще 7,5 тыс. человек.
Газета.Ru 12:49
Общество

В Калининградской области собираются ввести ограничения по примеру Москвы

В Калининградской области планируют принять дополнительные ограничительные меры, как в Москве.
Калининград.Ru 15:29
Армия и оружие

КНДР испытала многозарядную пусковую установку

Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
Вести.Ru 17:18
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

По мнению главного эпидемиолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Николая Брико, активность нового коронавируса сойдет на нет к концу апреля — началу мая.
SMINEWS в Иванове 27 марта в 13:09
Общество

Прилетевших из Таиланда в Воронеж 207 туристов отправили по домам

В воскресенье, 29 марта в аэропорт Воронежа прилетел самолет, на котором из Таиланда были вывезены 207 россиян.
Kursk.com 08:31
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Авто

Porsche и Audi объединяются, чтобы создать новую платформу

ДВС скоро уйдут в историю Немецкие автобренды объединяют усилия, чтобы создать новую платформу для электрокара Porsche Macan.
Inc-news.ru 14:34
Футбол

Фабрегас: «Решил сегодня выбраться и поужинать на балконе»

«Решил сегодня выбраться и поужинать на балконе», — написал Фабрегас в твиттере.
Sport24.ru 17:45
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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