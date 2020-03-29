Коронавирус

ИзвестияИзвестияЗеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он 29 марта рассказал в видеообращении, опубликованном на официальном сайте своего офиса.
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Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

РИА Новости15:19

Зеленский считает «оптимистичным» сценарием заражение коронавирусом до 5% украинцев

ТАСС15:38

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Известия14:48

Зеленский рассказал об уязвимости медицины Украины в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru15:44

Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:41

Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса на Украине

Взгляд.ру16:45

Коронавирус на Украине: Зеленский описал три варианта развития событий

REGNUM15:56
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Общество

Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости

Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Интерфакс 16:29
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

РИА Новости 02:48
Общество

В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина

На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
ToDay News Ufa 07:44
Общество

В России за сутки скончались четыре больных коронавирусом

МордовМедиа 06:46
Транспорт

В Сочи закрыт въезд в город через пост Магри

Сегодня стало известно, что въезд через автомобильный пост Магри в Сочи закрыт. Мера призвана сократить число иногородних на курорте.
Регион online 07:53
Общество

Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей

По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Эхо Москвы 16:02
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Общество

МЧС напоминает петербуржцам о необходимости самоизоляции

МЧС напоминает жителям Петербурга о необходимости самоизоляции.
Evo-rus.com 15:50
Футбол

Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы видеть в «Спартаке»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кем бы из звездных игроков он хотел бы усилить свою команду.
Российская газета 12:02
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 15:42
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Политика

Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте

Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru 16:10
Общество

Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
РБК 15:25
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 27 марта в 03:35
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
SMINEWS 16:45
Происшествия

Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя

Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
RT на русском 16:45
Общество

Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»

Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Спорт-Экспресс 07:30
Технологии

Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей

В России производство авиадвигателей переходит на новую бизнес-модель.
Дни24 13:00
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Армия и оружие

Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом

Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.
ФАН 26 марта в 23:02
Здоровье

Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса

Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
News.ru 11:40
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Здоровье

Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса

Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
Общество

В США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

По последним данным, в США заразились новым коронавирусом 125 тысяч человек, более двух тысяч из них скончались.
Вести ФМ 14:07
Общество

В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах

Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
РИА Новости 02:47
Наука

McLaren показал работу лобового стекла из воздуха

Как поясняет McLaren, технология AAMS даёт возможность спокойно ездить без шлема, который обязателен для комфортных поездок на других автомобиля с отсутствующим лобовым стеклом.
Популярная механика 04:50
Футбол

«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» составил список кандидатов на роль преемника Хосепа Гвардиолы, если испанский специалист примет решение покинуть команду летом.
Soccer.ru 15:02
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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