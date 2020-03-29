Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он 29 марта рассказал в видеообращении, опубликованном на официальном сайте своего офиса.

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Происшествия Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина «По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Общество Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».

Происшествия Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

Здоровье Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Общество В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.

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