Коронавирус
ИзвестияЗеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможности медицинской системы страны по трем вариантам развития ситуации с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он 29 марта рассказал в видеообращении, опубликованном на официальном сайте своего офиса.
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Общество
Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости
Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Общество
В Италии предупредили о бунтах на юге страны из-за карантина
На юге Италии продолжительный карантин может спровоцировать восстание населения.
Общество
В России за сутки скончались четыре больных коронавирусом
Транспорт
В Сочи закрыт въезд в город через пост Магри
Сегодня стало известно, что въезд через автомобильный пост Магри в Сочи закрыт. Мера призвана сократить число иногородних на курорте.
Общество
Сервисы доставки продолжат работу в Москве и в Подмосковье и после введения ограничения на передвижение людей
По сведениям РБК, ужесточение не затронуло эту сферу, но операторы начали готовить курьерам справки, подтверждающие их статус.
Общество
Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции
Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Общество
МЧС напоминает петербуржцам о необходимости самоизоляции
МЧС напоминает жителям Петербурга о необходимости самоизоляции.
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы видеть в «Спартаке»
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, кем бы из звездных игроков он хотел бы усилить свою команду.
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Политика
Зеленский предупредил о грозящем Украине дефолте
Украине из-за коронавируса грозит дефолт. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Общество
Репик сообщил о плане властей контролировать москвичей по QR-кодам
Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщала, что власти города в скором времени введут специальные пропуска, по которым можно будет выходить из дома.
Происшествия
Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина
«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Общество
Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
В Правительстве города Москвы обсудили возможности по ограничению передвижения внутри Российской Федерации, узнал корреспондент издания «SMINEWS».
Происшествия
Самолёт экстренно садится в Шереметьеве из-за неисправности двигателя
Самолёт, выполняющий рейс Сочи — Москва, совершает экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности левого двигателя.
Общество
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Технологии
Россия переходит к новой бизнес-модели по производству авиадвигателей
В России производство авиадвигателей переходит на новую бизнес-модель.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Армия и оружие
Десятки военных на авианосце ВМС США оказались заражены коронавирусом
Число членов заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt выросло с трех до 25.
Здоровье
Прививка от туберкулёза может работать против коронавируса
Учёные считают, что старая прививка от туберкулёза БЦЖ может помочь против COVID-19.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Здоровье
Грузия находится на грани неуправляемой эпидемии коронавируса
Грузия находится на грани полномасштабной и неуправляемой эпидемии коронавирусной инфекции, заявил руководитель Национального центра по контролю заболевания и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Общество
В США из-за коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
По последним данным, в США заразились новым коронавирусом 125 тысяч человек, более двух тысяч из них скончались.
Общество
В Москве откроют дежурные группы в детсадах и начальных классах
Дежурные группы до 12 человек организуют в столичных детских садах и школах из дошкольников и учащихся с первого по четвертый класс, чьи родители вынуждены работать на следующей неделе, сообщается на сайте мэра Москвы.
Наука
McLaren показал работу лобового стекла из воздуха
Как поясняет McLaren, технология AAMS даёт возможность спокойно ездить без шлема, который обязателен для комфортных поездок на других автомобиля с отсутствующим лобовым стеклом.
Футбол
«Манчестер Сити» нашел замену Гвардиоле
«Манчестер Сити» составил список кандидатов на роль преемника Хосепа Гвардиолы, если испанский специалист примет решение покинуть команду летом.