Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким обращением к нации выступил президент страны Владимир Зеленский. Видеозапись размещена на странице офиса украинского президента в Facebook.

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

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