Коронавирус

РБКРБКЗеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким обращением к нации выступил президент страны Владимир Зеленский. Видеозапись размещена на странице офиса украинского президента в Facebook.
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Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

РБК18:43

Зеленский рассказал о трех сценариях распространения коронавируса на Украине

Взгляд.ру16:45

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

РИА Новости15:19

Зеленский считает «оптимистичным» сценарием заражение коронавирусом до 5% украинцев

ТАСС15:38

Зеленский рассказал об уязвимости медицины Украины в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru15:44

Зеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом

Известия14:48

Зеленский обратился к украинцам из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:41
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Экономика

Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж

У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Ведомости вчера в 03:26
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
Общество

В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объяснил механизм начисления выплат гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса и мер по его сдерживанию.
ТК Звезда 19:51
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru 10:52
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Гаджеты

Рассекречены характеристики новых процессоров Intel

Рассекречены характеристики новых процессоров Intel — Tiger Lake и Rocket Lake.
Ferra 08:40
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
ГТРК Карелия 03:06
Происшествия

В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус

В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
РБК 27 марта в 22:29
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Футбол

К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Чемпионат вчера в 15:50
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Политика

Трамп отказался финансировать охраны принца Гарри и Меган Маркл

SM News 16:00
Политика

Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля

Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.
Ведомости 19:23
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Lenta.ru 13:21
Здоровье

Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется

Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
РЕН ТВ 19:48
Энергетика

Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Lenta.ru 19:13
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

На Украине число случаев коронавируса достигло 356

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
РИА Новости вчера в 16:42
Политика

Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о прогнозе по пику смертности в США от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:12
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Общество

Число зараженных коронавирусом в Турции возросло до 9217 человек

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи - до 9217, число умерших достигло 131, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 12:28
Общество

В России за сутки скончались четыре больных коронавирусом

МордовМедиа 06:46
Экономика

Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:22
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Общество

В Госдуме поддержали введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
RT на русском 13:55
Авто

Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.
Rusargument 06:36
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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