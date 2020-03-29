Коронавирус
РБКЗеленский описал три сценария развития ситуации с коронавирусом
Украину ждет три сценария развития ситуации на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С таким обращением к нации выступил президент страны Владимир Зеленский. Видеозапись размещена на странице офиса украинского президента в Facebook.
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Экономика
Российские поставщики алкоголя сообщили о росте продаж
У группы компаний Simple в марте – небольшой рост заказов алкоголя со стороны розничных сетей, а продажи через винотеки SimpleWine на 10–20% выше продаж в марте 2019 г., рассказывает президент группы Simple Максим Каширин.
Общество
Резцова призналась, что не соблюдает карантин
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
Общество
В Подмосковье сообщили о выплатах потерявшим работу из-за COVID-19
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объяснил механизм начисления выплат гражданам, оставшимся без работы из-за коронавируса и мер по его сдерживанию.
Общество
Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса
Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Политика
Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Гаджеты
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel
Рассекречены характеристики новых процессоров Intel — Tiger Lake и Rocket Lake.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров), которые разрешены к продаже в нерабочие дни.
Происшествия
В Хабаровском крае у семи человек предварительно выявили коронавирус
В Хабаровском крае у семи человек, госпитализированных с ОРВИ, первичные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19 дали положительный результат.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Футбол
К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер
Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Общество
Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир
Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
Политика
Трамп продлит действие ограничений из-за коронавируса до конца апреля
Президент США Дональд Трамп продлит действие ограничительных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 до 30 апреля.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
«Начиная с завтрашнего дня [30 марта] домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста», — написал Собянин.
Здоровье
Вирусолог назвала фактор, от которого коронавирус ослабляется
Коронавирусная инфекция COVID-19 может протекать по-разному у людей в зависимости от источника заражения.
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже 20 долларов впервые с 2002 года
Цена на нефть марки WTI опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
На Украине число случаев коронавируса достигло 356
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло с 311 до 356, умерли 9 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
Политика
Трамп сообщил о прогнозе пика смертности в США от коронавируса
Американский лидер Дональд Трамп рассказал о прогнозе по пику смертности в США от коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
В Московской области не вводили комендантский час.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Турции возросло до 9217 человек
Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,8 тысячи - до 9217, число умерших достигло 131, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Общество
В России за сутки скончались четыре больных коронавирусом
Экономика
Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Общество
В Госдуме поддержали введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT введение домашнего режима самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста.
Авто
Новый Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Руководство Mitsubishi объявило о завершении выпуска внедорожника Pajero в прошлом году.