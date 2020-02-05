Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала предложение главы государства, направленное в адрес правительства, о том, на какие цели можно пустить полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд компенсации.
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Зеленский нашёл применение полученным от «Газпрома» деньгам

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РБКвчера в 18:07

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Lenta.ruвчера в 17:03

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ТАССвчера в 17:14

Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

Московский Комсомолецвчера в 17:58

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Газета.Ruвчера в 16:52
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
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На Ямале задержали крупного чиновника по подозрению в коррупции

Исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений ЯНАО Андрея Кудрявцева задержали по подозрению в коррупции.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Российские торговые сети не боятся перебоев с китайским чесноком

Российская продукция сможет заменить китайский чеснок в случае перебоев в поставках, вызванных распространением нового коронавируса.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
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На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Андрей Григорьев-Апполонов подает в суд на "мать" своего внебрачного ребенка Андрей Григорьев-Апполонов подает в суд.
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Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.
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Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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