Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала предложение главы государства, направленное в адрес правительства, о том, на какие цели можно пустить полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд компенсации.

Экономика Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса По оценкам аналитиков Citi, цена барреля Brent может снизиться на $11 в 2020 году, что затормозит темпы роста экономики России на 0,28 п.п. (до 1,72%, прогноз Citi по приросту ВВП России в 2020 году — 2%).

Здоровье Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса в РФ Замглавы Минздрава Сергей Краевой пояснил, что прогнозировать развитие инфекции в РФ в ведомстве пока не могут из-за отсутствия точных коэффициентов.

Футбол Головин помог Монако обыграть Анже Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.

Футбол Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Общество Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Общество В Минсельхозе обещали не допустить дефицита чеснока из-за коронавируса Замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов обещал, что в стране не возникнет дефицита чеснока из-за коронавируса, местные аграрии справятся с его производством, передает РИА "Новости".

Политика Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом Минкомсвязь РФ к концу февраля определит перечень интернет-ресурсов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Политика На Украине решили создать министерство «оккупированных территорий» В правительстве Украины было принято решение разделить министерство по делам ветеранов, «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 4 февраля на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Буттиджич сохранил лидерство в Айове после подсчета 71% голосов Пит Буттиджич сохраняет лидерство среди кандидатов в президенты США от демократов в штате Айова, Джо Байден по-прежнему на четвертом месте после подсчета 71% голосов, сообщает в среду телеканал Fox News.