Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЗеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала предложение главы государства, направленное в адрес правительства, о том, на какие цели можно пустить полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд компенсации.
Читать в источнике
Комментировать214

Подробнее о событии

Зеленский нашёл применение полученным от «Газпрома» деньгам

RT на русскомвчера в 18:43

Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

РБКвчера в 18:07

Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

Газета.Ruвчера в 16:52

Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от «Газпрома»

РИА Новостивчера в 17:37

Зеленский рассказал, куда планируют вложить выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

ТАССвчера в 17:14

Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Lenta.ruвчера в 17:03

Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд

Московский Комсомолецвчера в 17:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:46
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

РБК 04:38
Музыка

Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 02 февраля в 09:44
Происшествия

Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара

Аналогичное поручение глава ведомства дал по представленной на федеральном ТВ информации о ходе расследования уголовного дела в отношении "пластического хирурга" из Краснодарского края.
Российская газета 02:18
Здоровье

Росздравнадзор опроверг слухи об опасности Кагоцела

Напомним, что с началом холодного сезона 2019-2020 годов в блогосфере и некоторых СМИ поднялась настоящая волна слухов о Кагоцеле.
Московский Комсомолец вчера в 08:12
Футбол

«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".
Вести.Ru вчера в 17:36
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Армия и оружие

Турция захотела защититься в Сирии от Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада.
Lenta.ru 04:31
Футбол

Головин помог Монако обыграть Анже

Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Bethub.org вчера в 16:15
Общество

Получивший с IKEA 25 млрд рублей бизнесмен пожаловался на ФСБ

Бизнесмен Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c IKEA и приговоренный в 2019 г. к восьми годам колонии, считает, что правоохранительные органы незаконно используют сведения из его декларации об амнистии капиталов, пишет РБК.
Ведомости 04:56
Экономика

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
РИА Новости 02:40
Кино

Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса

Актер Харрисон Форд снимется в очередном фильме об искателе приключений Индиане Джонсе.
Lenta.ru вчера в 17:56
Происшествия

В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу

Известия вчера в 08:23
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
Уфимские Заметки 02 февраля в 09:10
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
МК-Спорт вчера в 10:48
Политика

Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам

Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Телеканал RTVI 01:57
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить нацистское наступление в 1941 году, пишет американский журнал The National Interest.
Газета.Ru 04:08
Футбол

Олег Кононов официально возглавил «Ригу»

Prognozist 04:03
Авто

Новый Cadillac Escalade представлен официально

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
Общество

Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Взгляд.ру 03:01
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Происшествия

В Москве редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Газета.Ru 04:53
Здоровье

В Минздраве рассказали, как увеличить трудоспособность пенсионеров

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва рассказала, как можно увеличить трудоспособность людей пожилого возраста.
News.ru 03 февраля в 16:48
Экономика

Минстрой разработает программу социальной аренды жилья

Минстрой России прогнозирует, что предложения на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.
Интерфакс 03:50
Общество

В Кремле не следят за ситуацией с каналом «Футляр от виолончели»

В Кремле не следят за ситуацией с Telegram-каналом "Футляр от виолончели", чьих авторов, по сообщениями СМИ, допросили в ФСБ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:43
Наука

В Чехии найден древнейший в мире деревянный колодец

В Чехии археологи обнаружили древнейший в мире деревянный колодец. Как пишет РИА Новости, его возраст достигает более 7 тысяч лет.
Газета Кемерова 03 февраля в 16:35
Общество

Минсельхоз не рассматривает ограничения на поставки продуктов из КНР

Министерство сельского хозяйства России не рассматривает вопрос ограничений на поставки продуктов из Китая.
RT на русском 03:16
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное