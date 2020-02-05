Политика
Московский КомсомолецЗеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского обнародовала предложение главы государства, направленное в адрес правительства, о том, на какие цели можно пустить полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд компенсации.
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Зеленский определился, как потратит выплаченные «Газпромом» $2,9 млрд
Московский Комсомолецвчера в 17:58
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:03, Ашберн
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