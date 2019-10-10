Политика

News.ruNews.ruЗеленский опроверг наделение Донбасса статусом автономии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса не будет предусматривать автономии региона. По его словам, в документе будут решены вопросы русского языка и гуманитарные проблемы. Он отметил, что там будут достигнуты многие компромиссы.
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