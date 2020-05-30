Экономика
НТВЗеленский опубликовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход
Комсомольская правда09:55
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Политика
Путин объявил день Парада Победы 24 июня выходным
Кубань 24 29 мая в 14:31
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Религия
Жителям Подмосковья разрешили посещать храмы
Газета.Ru 12:24
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета 13:48
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Авто
Минпромторг назвал время выгодной покупки автомобиля
Автоновости дня 29 мая в 00:54
Общество
Попова указала на связь коронавируса со свертываемостью крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Известия 13:45
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Киберспорт
Названа дата выхода Satisfactory в ранний доступ в Steam
Изначально студия Coffee Stain хотела выпустить Satisfactory 2 в Steam июня 2020 года, однако разработчики сообщили, что они просто не успевают, и, таким образом, игра появится в библиотеке сервиса 8 июня 2020-го.
REGNUM 29 мая в 22:38
Политика
Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым
Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод.
ФАН вчера в 20:21
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Политика
В Белоруссии задерживают активистов оппозиции
В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
Эхо Москвы 09:33
Армия и оружие
Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
Создание новой крупной российской авиабазы на востоке Сирии лишит самолеты Израиля, в том числе F-35, возможности незаметного проникновения в этот район для ударов по сирийским и иранским объектам.
Недвижимость.RU 06:31
Общество
Мощности газопровода «Ямал – Европа» на 28 мая не забронированы
Оставшуюся часть дня газ шел реверсом из Германии обратно в Польшу. Последний завершившийся резервацией мощностей аукцион прошел 26 мая.
Москва 24 28 мая в 03:39
Футбол
Сауль объявил об уходе из мадридского «Атлетико»
Полузащитник испанского "Атлетико" Сауль Ньигес объявил об уходе из мадридского клуба.
МК-Спорт 11:42
Общество
В Москве с 29 мая выпало 185% месячной нормы осадков
RT на русском 12:54
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес
Бросивший учебу сын Елены Яковлевой живет на деньги матери
Супруги воспитали единственного сына — Дениса, которому сейчас 27 лет.
Слово и Дело 07:04
Футбол
Роман Павлюченко: жалел, что вернулся в Россию из Англии
Чемпионат 10:12