Экономика

НТВНТВЗеленский опубликовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Обнародованы данные о доходах Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:57

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русскомвчера в 11:49

Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

ТАССвчера в 11:42

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известиявчера в 11:16

Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход

Комсомольская правда09:55

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новостивчера в 10:54

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 10:42
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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