Экономика
НТВЗеленский опубликовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход
Комсомольская правда09:55
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Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Политика
Пушков объяснил отказ Меркель ехать в США на саммит G7
Еще Как сообщал Лайф, Меркель отклонила приглашение президента США Дональда Трампа принять очное участие в саммите "Большой семёрки".
Life.ru 03:32
Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Политика
МВД Белоруссии сообщило о накале ситуации перед выборами
Минск, 1 июня 2020, 01:10 — REGNUM Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
REGNUM 18:10
Космос
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости 13:58
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
В Финляндии вновь открываются рестораны, музеи и театры
Помимо ресторанов, вновь откроются библиотеки, музеи, финская Национальная опера, театры, возобновят работу бассейны и другие места для занятий спортом, молодежные центры.
ТАСС 17:26
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество
Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Единоборства
Глава UFC против бойца-чемпиона. Джонс собирается покинуть лигу
Чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс сообщил о желании расстаться с чемпионским поясом и покинуть проект из-за конфликта с его руководителем Дэйной Уайтом.
Вести.Ru 07:25
Общество
«Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов.
Народные новости 28 мая в 05:36
Общество
ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением
RT на русском 17:00
Армия и оружие
Труженики неба берут новые высоты
Экипажи ВТА провели ряд практических высотных десантирований на базе Центра подготовки специалистов ВДВ в Рязани, в ходе которых была отшлифована методика выполнения полёта – В апреле 2020 года состоялось десантирование личного состава ВДВ с высоты 10 тысяч метров на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Красная звезда 17:02
Армия и оружие
Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью 2020 года
Российские подлодки выполнят стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами осенью 2020 года, сообщил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
РИА Новости 17:08
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество
Испания намерена продлить режим повышенной готовности в последний раз
Испанские власти собираются в последний раз, до 21 июня, продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса, передает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра страны Педро Санчеса.
Газета.Ru 08:43
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала месяца изменится также объем информации, которую могут получить судебные приставы о счетах должников, и одновременно ужесточатся требования, касающиеся защиты социальных выплат от ареста.
Известия вчера в 17:02
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Здоровье
Der Tagesspiegel (Германия): американская трагедия — это система (Der Tagesspiegel)
41-летняя Ребекка Вуд страдает от тяжелой формы астмы, а также от такой редкой аутоиммунной болезни, как волчанка.
ИноСМИ 18:14
Экономика
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС
Передачу продуктов на благотворительность просят освободить от НДС Избавление бизнеса от уплаты налога на прибыль при передаче продуктов на благотворительность не сделает процесс для бизнеса более выгодным, чем утилизация, утверждают в фонде продовольствия «Русь».
Коммерсантъ 18:05
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54