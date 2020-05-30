Экономика

RT на русскомRT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход

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Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

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Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известиявчера в 11:16

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русскомвчера в 11:49

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новостивчера в 10:54

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 10:42
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В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на слова Дмитрия Рогозина о том, что Соединенные Штаты должны доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
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В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

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Российская газета 29 мая в 09:18
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Экономика

Российский ВВП в апреле снизился на 12%

В I квартале ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении. По итогам этого года ведомство ожидает снижения ВВП на 5%.
Вести.Ru 29 мая в 02:32
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Здоровье

Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник вчера в 05:45
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Как рассказал другой фермер, Павел Покорный, «ситуация с коронавирусом показала нам, что зависимость от украинской рабочей силы мгновенно может поставить производство на колени».
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Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
Вслух.Ру 01:19
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Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
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Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 400 тысяч

По последним данным, общее число случаев в стране составляет 405 843. За все время выздоровело 171 883 человека.
Мой Брянск 03:52
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Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
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Футбол

Рух – Динамо Брест: прогноз Сергея Тиховича на 31 мая 2020 года

Котировки букмекерских контор БК Париматч предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа «Руха» — 4.40, ничья – 3.50, победа «Динамо Брест» — 1.85.
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Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина

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Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

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В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
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Водители заблокировали проезд на границе Украины с Венгрией

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Шахтер — Динамо (Киев) 2:1 (2-й тайм)

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 24-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Шахтёр» Донецк — «Динамо» Киев.
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Руководство ЕС призвало США пересмотреть решение о разрыве с ВОЗ

Евросоюз призывает власти США пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
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Общество

В Крыму оценили перспективы предстоящего курортного сезона

Успех курортного сезона в Крыму полностью зависит от возобновления транспортного сообщения с материковой частью России, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
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Ограничения, введенные в России в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, не будут сняты одномоментно.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
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Энергетика

Американская нефть установила рекорд

Цена на американскую нефть WTI установила исторический рекорд в мае 2020 года на фоне восстановления спроса и рекордных сокращений добычи.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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