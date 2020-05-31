Экономика

RT на русскомRT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русскомвчера в 11:49

Обнародованы данные о доходах Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:57

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известиявчера в 11:16

Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

ТАССвчера в 11:42

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новостивчера в 10:54

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 10:42

Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

Комсомольская правдавчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
363
Космос

Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

Известия вчера в 23:25
1,4K
Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Российская газета вчера в 20:38
20
Здоровье

В саратовском селе выявили 101 новый случай COVID-19 в интернате

Еще 101 случай коронавирусной инфекции выявили среди сотрудников и проживающих Адоевщинского психоневрологического интерната в селе Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области, сообщил в воскресенье оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 01:54
Общество

Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
1,1K
Здоровье

Американский ученый предупредил о новом «апокалиптическом» вирусе

Mockva.ru вчера в 19:19
15
Здоровье

У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

Интерфакс вчера в 02:09
83
Политика

США начали распродавать имущество в Гонконге

Правительство США начало распродавать имущество в одном из престижных районов Гонконга на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином.
Lenta.ru 00:30
1
Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 вчера в 08:20
14
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
624
Путешествия

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Общество

Нарколог рассказал, что влияет на способность человека бросить курить

Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить.
RT на русском 00:00
8
Шоу-бизнес

Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына

Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
1
Армия и оружие

«Он понесет личную ответственность за каждое слово» – МО Армении ответило Гасанову

"В противном случае ВС Армении придется преумножить результаты трехстороннего перемирия 1994 года, проявив решимость, профессионализм и нанеся сокрушительные удары, защитить безопасность Армении и Нагорного Карабаха", - подчеркнула она.
Sputnik Армения вчера в 11:50
2
Шоу-бизнес

Экс-солист «Отпетых мошенников» стал таксистом из-за безденежья

РИА Новости вчера в 19:33
6
Экономика

Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику

Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru 29 мая в 17:01
4
Футбол

Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в «Спартак»

ГЛАС.RU вчера в 10:10
1
Происшествия

Во время беспорядков в США полиция задержала почти 1400 человек

В 17 городах США во время массовых беспорядков, вызванных гибелью Джорджа Флойда, полиция задержала около 1400 человек.
RZN.info 01:57
1
Футбол

Аршавин объяснил фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отметил, что, если вбить в Гугл «Андрей Аршавин», то первой появляется именно фраза про «ожидания и проблемы».
Спорт день за днем 29 мая в 10:56
1
Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
281
Здоровье

В Госдуме предложили включить лечение от курения в программу ОМС

Никотиновая зависимость признана болезнью, поэтому ее лечение нужно включить в программу госгарантий.
Известия вчера в 21:24
16
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 29 мая в 14:42
3,3K
Авто

Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой тачкой, которую заимел на карантине.
Нева Спорт вчера в 15:23
8
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Спасти украинскую промышленность может возвращение на рынок России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская.
РБК вчера в 23:37
244
Общество

«Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов.
Народные новости 28 мая в 05:36
1,5K
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
671
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
72
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству

РИА Новости вчера в 07:31
94
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
499
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное