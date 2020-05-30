Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 8,7K

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 000 Число новых случаев заражения превысило отметку в 9000 впервые за восемь дней — в последний раз суточный прирост оказывался выше 23 мая. 178

Общество Песков рассказал о своих симптомах коронавируса Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме. 248

Космос Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции. 3,9K

Общество В первый класс будут принимать по новым правилам Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. 29

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс. 754

Общество Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года. 1,3K

Космос NASA ищет желающих «полететь» из России на Луну Как следует из текста на сайте NASA, добровольцы смогут принять участие в эксперименте по имитации полёта интернационального экипажа, который будет проходить в Москве. 9

Общество Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику. 1

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня. 706

Здоровье 31 мая отмечают Всемирный день без табака 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Цель – привлечь внимание населения к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака. 1

Происшествия Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики. 6

Общество В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них 25 человек проходит лечение в больницах, 32 — без симптомов изолированы на дому. 2

Общество Еще 1855 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила утром в воскресенье, что за субботу в столице выздоровели 1855 человек, у которых ранее был поставлен диагноз коронавирус. 69

Общество Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса. 163

Общество Россиянам разрешат не носить маски на пляжах Летом во время посещения пляжей россияне могут не надевать защитные медицинские маски, однако обязаны соблюдать безопасное расстояние. 110

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,4K

Общество В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром. 9

Политика Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае. 1,2K

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тыс. человек За последнюю неделю количество заболевших в день не превышало 9 тыс. и колебалось в диапазоне 8,3-8,9 тыс. Всего в стране выявлено 405843 инфицированных COVID-19.Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено в Москве — 2595.