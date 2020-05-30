Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 000
Число новых случаев заражения превысило отметку в 9000 впервые за восемь дней — в последний раз суточный прирост оказывался выше 23 мая.
Forbes 03:38
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01
Общество
Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
МИД России опроверг обвинения США в изготовлении «фальшивых» ливийских динаров «Гознаком».
Lenta.ru вчера в 13:24
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Космос
Запуск Crew Dragon: частная SpaceX вернула США в пилотируемый космос
США в субботу осуществили первый за почти десятилетие самостоятельный пилотируемый старт: принадлежащий частной компании SpaceX корабль Crew Dragon вышел на орбиту и движется к Международной космической станции.
РИА Новости вчера в 21:54
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы
Газета.Ru 29 мая в 14:42
Общество
Все больше детей в Югре заражаются коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, в Югре ежедневно регистрируются случаи заболевания коронавирусом среди несовершеннолетних.
СургутИнформТВ 29 мая в 06:40
Общество
В первый класс будут принимать по новым правилам
Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
Космос
NASA ищет желающих «полететь» из России на Луну
Как следует из текста на сайте NASA, добровольцы смогут принять участие в эксперименте по имитации полёта интернационального экипажа, который будет проходить в Москве.
Газета Metro 29 мая в 12:10
Общество
Бастрыкин направил следователей в Карачаево-Черкессию
Следователи центрального аппарата Следственного комитета и Главного Следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу выезжают в Карачаево-Черкесскую Республику.
Российская газета 00:24
Игры
Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня
Discover24 вчера в 08:20
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Здоровье
31 мая отмечают Всемирный день без табака
31 мая отмечается Всемирный день без табака. Цель – привлечь внимание населения к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака.
Осетия-Ирыстон 04:59
Происшествия
Тело ребенка с травмой головы обнаружили на берегу пруда в Татарстане
Прокурор Татарстана поручил проверить деятельность органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних после обнаружения в воскресенье тела ребенка в Актаныше, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.
ТАСС 04:29
Общество
В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом
Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них 25 человек проходит лечение в больницах, 32 — без симптомов изолированы на дому.
ИА Красная Весна 05:19
Общество
Еще 1855 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила утром в воскресенье, что за субботу в столице выздоровели 1855 человек, у которых ранее был поставлен диагноз коронавирус.
Московский Комсомолец 02:52
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Общество
Россиянам разрешат не носить маски на пляжах
Летом во время посещения пляжей россияне могут не надевать защитные медицинские маски, однако обязаны соблюдать безопасное расстояние.
Газета.Ru 05:23
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре с грозами
Ранее 31 мая Гидрометцентр предупредил, что в последний день весны в Москве и Подмосковье будут дожди с грозами и сильным ветром.
РБК 04:18
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма
Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тыс. человек
За последнюю неделю количество заболевших в день не превышало 9 тыс. и колебалось в диапазоне 8,3-8,9 тыс. Всего в стране выявлено 405843 инфицированных COVID-19.Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено в Москве — 2595.
Плюс один +1 04:51
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor 28 мая в 03:41
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом приближается к 2000 человек
Число заразившихся коронавирусом в Приморском крае за истекшие сутки увеличилось на 52 человека, 31 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 03:12