Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход
Комсомольская правда09:55
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Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Коммерсантъ 04:13
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в насилии над детьми
В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
Известия 16:12
Общество
В Петербурге пока отложили первый этап отмены ограничений
Как отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» замначальника отдела эпидемиологического надзора ведомства по региону Ирина Катаева, в Роспотребнадзоре не считают, что Северная столица готова к первому этапу снятия ограничений.
АБН 14:19
Общество
Второй этап снятия ограничений в Москве: открываются магазины, разрешены прогулки и спорт
Второй этап снятия ограничений, введенных с конца марта для профилактики распространения коронавирусной инфекции, стартует в Москве 1 июня.
ТАСС 17:25
Экономика
Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае
Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер.
ТАСС 05:17
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В Сальвадоре жертвами урагана «Аманда» стали девять человек
Сан-Сальвадор, 31 мая 2020, 23:35 — REGNUM Как минимум девять человек стали жертвами урагана «Аманда» в Сальвадоре.
REGNUM 16:35
Космос
Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами
Президент США Дональд Трамп прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском Crew Dragon SpaceX с экипажем на борту на МКС.
Политика Сегодня вчера в 15:17
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Финансы
Тяжелая весна 2020 года: У рубля бывало и похуже
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", вспомнила весну прошлых лет, а также дала прогноз на лето 2020 года: - В этом году только за один март российский рубль потерял 17,6 процента по отношению к доллару, обесценившись до уровня 78, - напомнила эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Хоккей
Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?
Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.
Газета.Ru 17:06
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Политика
Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим
Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Российская газета 29 мая в 13:48
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова показала дом, который подарил ей отец
Александр Серов очень привязан к любимой дочери Мишель, которую балует дорогими подарками, а также заботится о ее образовании.
StarHit.ru 06:00
Культура
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду
Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Футбол
Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
RT на русском 16:16
Происшествия
Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов
Интерфакс вчера в 22:24
Общество
В Москве умерли еще 69 человек с коронавирусом
Оперативный штаб обнародовал данные по числу умерших в Москве за последние сутки коронавирусных больных.
Комсомольская правда вчера в 16:16
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Здоровье
Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы
Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22