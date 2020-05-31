Экономика

RT на русскомRT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход

Комсомольская правда09:55

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 10:42

Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

ТАССвчера в 11:42

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известиявчера в 11:16

Обнародованы данные о доходах Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:57

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новостивчера в 10:54

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русскомвчера в 11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

Коммерсантъ 04:13
1,2K
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в насилии над детьми

В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
Известия 16:12
5
Общество

В Петербурге пока отложили первый этап отмены ограничений

Как отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» замначальника отдела эпидемиологического надзора ведомства по региону Ирина Катаева, в Роспотребнадзоре не считают, что Северная столица готова к первому этапу снятия ограничений.
АБН 14:19
104
Общество

Второй этап снятия ограничений в Москве: открываются магазины, разрешены прогулки и спорт

Второй этап снятия ограничений, введенных с конца марта для профилактики распространения коронавирусной инфекции, стартует в Москве 1 июня.
ТАСС 17:25
Экономика

Исследование: падение цен на аренду жилья в России замедлилось в мае

Снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер.
ТАСС 05:17
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
52
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,3K
Общество

В Сальвадоре жертвами урагана «Аманда» стали девять человек

Сан-Сальвадор, 31 мая 2020, 23:35 — REGNUM Как минимум девять человек стали жертвами урагана «Аманда» в Сальвадоре.
REGNUM 16:35
Космос

Трамп следит за вторым запуском Crew Dragon с астронавтами

Президент США Дональд Трамп прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском Crew Dragon SpaceX с экипажем на борту на МКС.
Политика Сегодня вчера в 15:17
4,5K
Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
13
Финансы

Тяжелая весна 2020 года: У рубля бывало и похуже

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", вспомнила весну прошлых лет, а также дала прогноз на лето 2020 года: - В этом году только за один март российский рубль потерял 17,6 процента по отношению к доллару, обесценившись до уровня 78, - напомнила эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
1,3K
Хоккей

Назаров - о беспорядках в США: почему молчат наши энхаэловские правдорубы?

Российский тренер Андрей Назаров высказался о бушующих в США протестах из-за произошедшего 25 мая в Миннеаполисе, когда в результате противоправных действий полицейского скончался темнокожий мужчина Джордж Флойд.
Газета.Ru 17:06
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года

С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Общество

Арабские Эмираты помогут Чечне и Дагестану в борьбе с коронавирусом

ТАСС 15:28
1
Политика

Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим

Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Российская газета 29 мая в 13:48
3,3K
Космос

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru 14:33
92
Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
12
Шоу-бизнес

Дочь Александра Серова показала дом, который подарил ей отец

Александр Серов очень привязан к любимой дочери Мишель, которую балует дорогими подарками, а также заботится о ее образовании.
StarHit.ru 06:00
3
Культура

Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду

Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду После капитуляции гитлеровской Германии в мае 1945 года Норвегия освободилась от оккупации.
Коммерсантъ вчера в 17:00
1
Футбол

Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
RT на русском 16:16
Происшествия

Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Интерфакс вчера в 22:24
216
Общество

В Москве умерли еще 69 человек с коронавирусом

Оперативный штаб обнародовал данные по числу умерших в Москве за последние сутки коронавирусных больных.
Комсомольская правда вчера в 16:16
Политика

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
156
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
121
Здоровье

Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
33
Здоровье

Прокуратура проверит жалобы медиков подмосковной больницы

Медики сообщали о невыплатах положенных надбавок, а также ошибках руководства медицинского учреждения, повлекших заболевания и даже смерти сотрудников.
Известия 14:27
1
Общество

Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
260
Общество

Для российских мусульман установили правила посещения мечетей

Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное