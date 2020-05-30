Экономика

RT на русскомRT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

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ТАСС11:42

Обнародованы данные о доходах Зеленского

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Зеленский обнародовал декларацию о доходах

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Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвы10:42

Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

Комсомольская правда10:39
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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