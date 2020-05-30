Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Футбол
ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году
Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей.
Кубань 24 10:35
Общество
Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке
Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ 28 мая в 03:37
Политика
МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Министерство иностранных дел России опровергло заявление США о том, что партия ливийской валюты, выпущенная московской печатной фабрикой Гознак и перехваченная правительством Мальты, является фальшивой.
Известия 11:05
Происшествия
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Интерфакс 11:53
Космос
Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru 05:41
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru 28 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Тарзан рассказал, что «устроился на работу по специальности»
Аргументы и Факты вчера в 05:12
Общество
Пока что IKEA откроет только три российских магазина
Сеть гипермаркетов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет для посетителей в России лишь три магазина, и все они в Москве.
Вести.Ru 13:07
Шоу-бизнес
Екатерина Климова раззадорила поклонников видео в ночнушке
Известная российская актриса Екатерина Климова является активным блогером.
Московский Комсомолец 11:06
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
РБК вчера в 15:42
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Шоу-бизнес
Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым
46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом.
Московский Комсомолец 03:27
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Транспорт
У нелегальных таксистов на въездах в Краснодар изымают пропуска
В социальных сетях жители краевой столицы пожаловались, что на въезде в город у таксистом изымают пропуска.
ЮГ Times 13:38
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Происшествия
Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки
Сотрудники полиции нашли подростков, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Нижем Тагиле.
Газета.Ru 12:15
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Политика
Видеоконференция глав МИД «нормандской четверки» пройдёт в июне
Как заявила пресс-секретарь МИД Германии Мария Адебар, В середине июня состоится видеоконференция министров иностранных дел стран «нормандской четверки».
Новостной фронт 04:04
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Киберспорт
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Энергетика
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ в размере 165,57 миллиона долларов.
Lenta.ru вчера в 11:52
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Энергетика
С чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США
Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.
RT на русском 06:31