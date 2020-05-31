Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

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Здоровье Глава Роспотребнадзора заявила о возможной ранней вакцинации от гриппа В России из-за коронавируса придется поторопиться с вакцинацией против гриппа, так как вторая волна COVID-19 может прийтись на период подъема острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 431

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Футбол Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.

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