Экономика

RT на русскомRT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход

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Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

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Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
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Общество

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Вашингтон, 31 мая 2020, 22:05 — REGNUM Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил твитом на русском языке главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
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Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
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Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
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Общество

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры

В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
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ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
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Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable.
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Петербург стал вторым по социально-экономическому развитию регионов

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Мороженое каждый день есть нельзя точно.
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На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
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Горячие массивные звезды запретили планетам образовываться в центре своего скопления

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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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