Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Эксперт: для олигархов $118 тысяч Зеленского от сдачи квартиры — «лоховской» доход
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