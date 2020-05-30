Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Новый американский пилотируемый корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал.
Радио Маяк 02:50
Происшествия
В ряде американских городов введен комендантский час
В ряде американских городов введен комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
Эхо Москвы вчера в 18:08
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Хоккей
Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист Алексей Терещенко, пять раз выигрывавший чемпионат России и проведший сезон 2019/20 в омском «Авангарде», подверг критике решение руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ввести со следующего сезона жесткий потолок зарплат в размере 900 млн руб.
РБК 06:01
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
Происшествия
В Москве у здания Следственного комитета задержали участников одиночных пикет
Адвокаты вышли на акции в поддержку своих коллег в Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой – об этом пишет сайт «МБХ-медиа».
Эхо Москвы 06:30
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Политика
СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7
Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 400 тысяч
В России за последние сутки зарегистрировано 9268 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли трое
От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались.
REGNUM вчера в 23:51
Авто
Названа тройка дизельных кроссоверов среднего ценового сегмента
Специалисты издания speedme.ru проанализировали один из основных факторов, влияющих на выбор в пользу кроссовера с дизельным мотором, стоимость, и подобрали самые доступные модели среднего ценового сегмента, то есть до 3 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 04:03
Политика
В Раде призвали вернуть Украине российский рынок
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская заявила, что украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без России и стран СНГ, и призвала вернуть стране российский рынок.
Lenta.ru вчера в 22:01
Футбол
Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.
Газета.Ru 05:51
Экономика
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
Lenta.ru 04:46
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала неизвестное о жизни с Харламовым
Асмус отметила, что они хорошо переносят режим самоизоляции: они имеют возможность погулять в лесу, также и она и Гарик продолжают работать.
Privet-Rostov.ru 03:22
Здоровье
В Свердловской области ещё 265 человек заболели коронавирусом
Уральский меридиан 03:42
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Технологии
50 лет назад начались работы на Кольской сверхглубокой скважине
Snob.ru 29 мая в 10:54
Игры
В игре Ghost of Tsushima нельзя будет убивать животных
Игра Ghost of Tsushima выйдет в июне эксклюзивно для PlayStation 4. Разработчики сообщили, что в их проекте игрок не сможет убивать животных, поскольку они являются частью «экосистемы» виртуального мира.
Актуальные Новости 28 мая в 08:57
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия
Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов
В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13