Экономика

RT на русскомRT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Зеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

RT на русскомвчера в 11:49

Зеленский задекларировал более $1 млн доходов своей семьи за прошлый год

ТАССвчера в 11:42

Доход президента Украины Владимира Зеленского и его семьи в прошлом году составил около миллиона долларов

Эхо Москвывчера в 10:42

Обнародованы данные о доходах Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:57

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

РИА Новостивчера в 10:54

Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2019 год

Известиявчера в 11:16

Известно, сколько Владимир Зеленский заработал за 2019 год

Комсомольская правдавчера в 10:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Космос

Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС

ФАН вчера в 15:48
3,8K
Наука

В древнем израильском храме найден каннабис

Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
ИнфоСМИ вчера в 12:26
80
Общество

В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса

«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:57
17
Здоровье

Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области

Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta 29 мая в 04:04
953
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

Всего с начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 171 883 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 693.
Газета.Ru 03:39
Гаджеты

Samsung Galaxy Watch готовятся к релизу

Megaobzor.com 29 мая в 07:53
1
Здоровье

Названы самые частые осложнения после коронавируса

У многих заразившихся коронавирусом состояние осложняется, и сейчас перед медицинским сообществом стоит задача по разработке системы реабилитации людей, перенесших заболевание.
НТВ 02:40
2
Путешествия

В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
228
Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
491
Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК вчера в 03:03
77
Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

Газета.Ru вчера в 05:47
91
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
662
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 04:10
799
Политика

Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
17
Футбол

Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов

Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
2
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
46
Здоровье

В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом

Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 03:56
Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
82
Технологии

Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4

Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.
Городской портал Новый Нижний 29 мая в 20:00
1
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
697
Общество

Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней.
ТАСС 03:45
Общество

В Прикамье выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 1713 человек. За минувшие сутки в Прикамье выявлено 57 новых пациентов с COVID-19.
Рифей-Пермь 03:45
Происшествия

Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска

В торговом центре в Благовещенске с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК России по Амурской области.
РБК вчера в 21:05
23
Происшествия

Прокуратура просит РПЦ разобраться в истории с гибелью собак в монастырском приюте в Тульской области

Прокуратура Тульской области просил региональную епархию разобраться в деталях уничтожения приюта для собак в Свято-Казанском монастыре села Колюпаново.
Тульские новости 02:50
2
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
855
Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
8,6K
Общество

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение

На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru 29 мая в 08:23
26
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,4K
Общество

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
1K
Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
75
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное