Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Космос
Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС
ФАН вчера в 15:48
Наука
В древнем израильском храме найден каннабис
Приблизительное время существования храма 750-715 годы до н.э. Культовое сооружение было восстановлено в Иерусалиме в Израильском музее.
ИнфоСМИ вчера в 12:26
Общество
В России за сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса
«За последние сутки в России выявлено 9 268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая (40,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
ФАН 03:57
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta 29 мая в 04:04
Общество
Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч
Всего с начала эпидемии в РФ выписали из больниц после выздоровления 171 883 человек. Суммарное число летальных случаев — 4 693.
Газета.Ru 03:39
Гаджеты
Samsung Galaxy Watch готовятся к релизу
Megaobzor.com 29 мая в 07:53
Здоровье
Названы самые частые осложнения после коронавируса
У многих заразившихся коронавирусом состояние осложняется, и сейчас перед медицинским сообществом стоит задача по разработке системы реабилитации людей, перенесших заболевание.
НТВ 02:40
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Армия и оружие
На Украине провели испытания ракеты «Нептун»
На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
Газета.Ru вчера в 05:47
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов вчера в 04:10
Политика
Экс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР
Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
REGNUM вчера в 23:16
Футбол
Дом Мареза обокрали на полмиллиона фунтов
Дом вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен неизвестными.
Sport24.ru вчера в 17:25
Происшествия
Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
Здоровье
В Свердловской области умер еще один пациент с коронавирусом
Более 60 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, число скончавшихся достигло 27, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
РИА Новости 03:56
Авто
Volkswagen представил новый кроссовер Nivus
Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses 28 мая в 15:53
Технологии
Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4
Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.
Городской портал Новый Нижний 29 мая в 20:00
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Число выявленных за неделю в России случаев заражения коронавирусом снова снизилось
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за неделю возросло на 17,8% против 22,3% за предыдущие семь дней.
ТАСС 03:45
Общество
В Прикамье выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших в Пермском крае достигло 1713 человек. За минувшие сутки в Прикамье выявлено 57 новых пациентов с COVID-19.
Рифей-Пермь 03:45
Происшествия
Лифт с людьми упал в торговом центре Благовещенска
В торговом центре в Благовещенске с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих, следователи начали проверку, сообщается на сайте следственного управления СК России по Амурской области.
РБК вчера в 21:05
Происшествия
Прокуратура просит РПЦ разобраться в истории с гибелью собак в монастырском приюте в Тульской области
Прокуратура Тульской области просил региональную епархию разобраться в деталях уничтожения приюта для собак в Свято-Казанском монастыре села Колюпаново.
Тульские новости 02:50
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
Общество
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение
На пляжах Турции запретят популярное туристическое развлечение — курение кальянов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает TourDom.ru.
Lenta.ru 29 мая в 08:23
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09