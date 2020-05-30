Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com вчера в 10:05
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Происшествия
В Окленде застрелили сотрудника ФСО США
В городе Окленд штата Калифорния застрелили сотрудника Федеральной службы охраны США в ходе массовых беспорядков.
Pravda.Ru 08:21
Армия и оружие
Washington Examiner (США): Китай и Россия угрожают экипажам американских самолетов. Почему Пентагон не остановит их? (Washington Examiner)
Россия угрожает самолетам P-8 в небе над Средиземным морем.
ИноСМИ вчера в 13:54
Политика
Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
REGNUM 15:07
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Политика
Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 28 мая в 06:51
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings 05:53
Футбол
Продажа «Ромы» отменяется
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта не продаст клуб компании Friedkin Group, хотя зимой казалось, что сделка практически оформлена.
Евро-футбол.ру 15:46
Общество
Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса
Министерство здравоохранения одобрило первый в России препарат от коронавируса.
Lenta.ru 14:41
Политика
На Украине будут введены жесткие меры в отношении военного учета
Речь, отмечают эксперты, идет о возможном введении на Украине "драконовских мер" в отношении резервистов и уклонистов от воинской службы.
Российская газета вчера в 03:58
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости 08:32
Общество
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.
РИА Новости 16:53
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Политика
Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
iReactor вчера в 11:57
Шоу-бизнес
Обнищавший Тарзан нашел работу «по специальности»
НТВ вчера в 04:00
Происшествия
Два боевика убиты в ингушской Сунже
Коммерсантъ 12:32
Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru 05:23
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Происшествия
В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов
Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 09:34
Футбол
Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл
Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшего футболиста, с которым он играл.
Матч ТВ вчера в 11:03
Армия и оружие
Защитники ДНР уничтожили позиции карателей, обстрелявших жилые районы
Новостной фронт 04:24
Футбол
Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву
Новый главный тренер «Локомотива» Марко Николич, чей контракт вступает в силу 1 июня, прибыл в Москву. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
RT на русском 12:17
Общество
Из нового КоАП убрали повышенные штрафы за превышение скорости
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях Минюст не включил предложение по увеличению штрафов для автомобилистов за превышение скорости.
Московский Комсомолец вчера в 12:36
Политика
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга
Вашингтон введет визовые ограничения и экономические санкции против в китайских чиновников, причастных к ситуации вокруг Гонконга, заявил президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 16:00