Экономика
RT на русскомЗеленский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Отмечается, что семья Зеленских за прошлый год уплатила в бюджет страны 3,6 млн гривен налогов.
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Группа фигуристов Плющенко добирается до Кисловодска на автодоме
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В Великобритании совершенно случайно были обнаружены останки уникального птерозавра. Речь идет о древнем летающем ящере.
Актуальные Новости вчера в 02:42
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Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
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Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
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Вторые сутки поезда не могут прибыть в Мурманск
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Общество
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News.ru вчера в 12:35
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Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»
По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пригласить Россию на саммит "Большой семерки", который он планирует перенести с июня на сентябрь.
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Шевченко пропустила 202 удара, 45 из которых пришлись в голову.
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Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
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В Миннеаполисе полиция распылила слезоточивый газ на журналистов
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