Политика
РБКЗеленский опубликовал фото с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом. На снимке также запечатлены супруги президентов — Елена Зеленская и Мелания Трамп.
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Происшествия
Генерала МВД обвинили в вымогательстве 100 миллионов рублей
Как считает следствие, Мельников вместе с подельниками предложил бизнесмену избежать уголовной ответственности и потребовал за это 100 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:46
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета вчера в 07:57
Общество
Каждый третий подписчик главы Адыгеи в Instagram оказался ботом
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram.
REGNUM 05:43
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Гаджеты
В России стартовали продажи ноутбука ZenBook Pro Duo с двумя экранами
Asus ZenBook Pro Duo UX581 / ©TechRadar Zenbook Pro Duo можно предзаказать в интернет-магазине ASUS: цены начинаются от 239 990 рублей.
Naked Science 05:17
Политика
Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 05:54
Политика
Процедура импичмента Трампа началась в США
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси объявила начало проведения в Конгрессе США процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Связанный с «Миротворцем» политик стал замглавы МВД Украины
Антон Геращенко, бывший депутат Верховной рады от «Народного фронта» и внештатный советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, стал его заместителем.
РБК 09:04
Общество
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар
Известного американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска пригласили на экономический форум "Дело за малым", который состоится в Краснодаре 18 и 19 октября.
Российская газета 05:10
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.
REGNUM 05:05
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Политика
Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге
Некоторые депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы сыграли неприглядную роль в ситуации с муниципальными выборами в городе и нанесли ущерб авторитету «Единой России».
BFM.ru 08:22
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Бывший форвард «Спартака» Давыдов забил дебютный гол за софийский ЦСКА
Бывший форвард московского «Спартака» Денис Давыдов отличился в матче 1/16 финала Кубка Болгарии «Локомотив» Горна — ЦСКА.
Чемпионат 03:13
Футбол
«Луч» вытеснил «Динамо» из Кубка России
Московский клуб «Динамо» проиграл в матче 1/16 финала владивостокскому «Лучу», выступающему в Футбольной национальной лиге, и вылетел из Кубка России.
Известия 07:48
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика
Лавров провел переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Украины Владимир Зеленский провели краткие переговоры в рамках Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 23:24
Футбол
Широков: «„Спартак“ сам может позволить себе проиграть КАМАЗу»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что красно-белые могут не победить в матче 1/16 Кубка России с КАМАЗом.
Бомбардир.ру 07:11
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии
26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии.
Вечерний курьер 08:46
Кино
Фильм «Дылда» Балагова выдвинули на «Оскар»
78.ru вчера в 12:55
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Экономика
Матвиенко призвала оказать содействие оздоровлению Волги
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала комитет по аграрно-продовольственной политике оказать помощь Саратовской области в рамках программ «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».
ФАН 08:09
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Политика
Путин заявил о проблемах при подготовке к отопительному сезону
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые регионы страны столкнулись с рядом проблем во время подготовки к отопительному сезону.
УтроNews 09:21