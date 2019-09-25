Политика

РБКРБКЗеленский опубликовал фото с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter совместное фото с американским лидером Дональдом Трампом. На снимке также запечатлены супруги президентов — Елена Зеленская и Мелания Трамп.
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