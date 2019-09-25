с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.

Футбол Головин забил два гола за «Монако» Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Политика Зеленский назвал Трампа великим учителем Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу США Дональда Трампа великим учителем.

Армия и оружие СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

Шоу-бизнес Тимати оставил Анастасию Решетову накануне родов Нынешняя избранница Тимати, похоже, не будет делать из родов тайну и сама расскажет о радостном событии своим поклонникам.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Общество Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Здоровье Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Экономика Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса Финансовые консультанты, которые управляют деньгами состоятельных людей, начали менять инвестиционные стратегии, готовясь к рецессии.

Общество Генпрокурор заявил о волоките с тушением пожаров в Сибири Пожары в Сибири и Забайкалье летом охватили крупнейшие за последние три года площади.

Экономика Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.

Политика Песков объяснился за свои слова о полицейских в США Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».

Космос С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ» Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.

Политика Германия получила послание Путина по РСМД В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Армия и оружие В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Экономика Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Политика США не выдали визы делегатам из РФ на конференцию по ДВЗЯИ США не выдали визы не только некоторым членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, но и части представителей РФ, которые должны были выступить на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).