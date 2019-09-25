Политика
Rambler News ServiceЗеленский показал фото с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
NewInform 02:31
Футбол
Головин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru вчера в 16:59
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Политика
Зеленский назвал Трампа великим учителем
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу США Дональда Трампа великим учителем.
Газета.Ru 11:10
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес
Тимати оставил Анастасию Решетову накануне родов
Нынешняя избранница Тимати, похоже, не будет делать из родов тайну и сама расскажет о радостном событии своим поклонникам.
7Дней.ру 12:00
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Общество
Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже
Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Финансовые консультанты, которые управляют деньгами состоятельных людей, начали менять инвестиционные стратегии, готовясь к рецессии.
Lenta.ru 04:05
Общество
Генпрокурор заявил о волоките с тушением пожаров в Сибири
Пожары в Сибири и Забайкалье летом охватили крупнейшие за последние три года площади.
Sibnet Новости 06:46
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Политика
Песков объяснился за свои слова о полицейских в США
Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Наука
Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки
МедиаПоток вчера в 01:47
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Экономика
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Политика
США не выдали визы делегатам из РФ на конференцию по ДВЗЯИ
США не выдали визы не только некоторым членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, но и части представителей РФ, которые должны были выступить на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 05:48
Общество
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
В Винницкой области Украины молодой человек женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:39