Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЗеленский показал фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось
"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди", - написал Зеленский в Twitter
, сопроводив свой пост фотографией, где он стоит с Трампом, его супругой Меланьей и своей - Еленой.
ТАСС09:11

Подробнее о событии

Зеленский опубликовал фото с Трампом

РБК09:11

Зеленский опубликовал фото с Трампом

РИА Новости09:28

Зеленский сфотографировался рядом с Трампом в Нью-Йорке

РЕН ТВ09:20

Зеленский показал совместное фото с Трампом

Московский Комсомолец10:05

Трамп и Зеленский сфотографировались вместе на официальном приеме в США

ТАСС09:11

Зеленский встретился с Трампом

Газета.Ru08:42

Зеленский опубликовал совместную фотографию с Трампом

RT на русском08:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк написала завещание

NewInform 02:31
Происшествия

Похитителя картины Куинджи приговорили к трем годам колонии

Ведомости 08:48
Футбол

Головин забил два гола за «Монако»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы".
Sport.ru вчера в 16:59
Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Политика

Зеленский назвал Трампа великим учителем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу США Дональда Трампа великим учителем.
Газета.Ru 11:10
Армия и оружие

СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес

Тимати оставил Анастасию Решетову накануне родов

Нынешняя избранница Тимати, похоже, не будет делать из родов тайну и сама расскажет о радостном событии своим поклонникам.
7Дней.ру 12:00
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Общество

Росрыболовство хочет ограничить авиаперевозки красной икры в багаже

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозки красной икры в личном багаже, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:19
Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

РБК 10:54
Театры

Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo

Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Газета.Ru 10:54
Здоровье

Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют

Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Экономика

Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса

Финансовые консультанты, которые управляют деньгами состоятельных людей, начали менять инвестиционные стратегии, готовясь к рецессии.
Lenta.ru 04:05
Общество

Генпрокурор заявил о волоките с тушением пожаров в Сибири

Пожары в Сибири и Забайкалье летом охватили крупнейшие за последние три года площади.
Sibnet Новости 06:46
Экономика

Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию

Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Политика

Жена Зеленского явилась на обед первых леди в жилетке на голое тело

ТВ Центр 10:50
Политика

Песков объяснился за свои слова о полицейских в США

Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Армия и оружие

В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км

Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Наука

Кошки привязываются к хозяевам даже больше, чем собаки

МедиаПоток вчера в 01:47
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Экономика

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Политика

США не выдали визы делегатам из РФ на конференцию по ДВЗЯИ

США не выдали визы не только некоторым членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, но и части представителей РФ, которые должны были выступить на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 05:48
Общество

На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии

В Винницкой области Украины молодой человек женился на двоюродной бабушке, чтобы получить отсрочку от армии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное