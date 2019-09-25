Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть свою первую совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом и супругами политиков. Фото с официального приема в честь глав делегаций Зеленский опубликовал в своем Twitter.
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"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от президента США и первой леди", - написал Зеленский в Twitter
, сопроводив свой пост фотографией, где он стоит с Трампом, его супругой Меланьей и своей - Еленой.
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