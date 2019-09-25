с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский выложил в сеть свою первую совместную фотографию с президентом США Дональдом Трампом и супругами политиков. Фото с официального приема в честь глав делегаций Зеленский опубликовал в своем Twitter.

Политика Лавров провел краткие переговоры с Зеленским Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков.

Политика Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Происшествия В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей Orenburg.media пишет, что настоятеля Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающего около 70 приемных детей, протоиерея Николая Стремского подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Экономика Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).

Космос Ракета «Союз-ФГ» стартовала с Байконура Российская ракета-носитель среднего класса "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" запущена с космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Общество Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.

Здоровье В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.

Футбол «Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Шоу-бизнес Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

Армия и оружие Россия начала выпускать аналоги американской винтовки AR-15 Российская компания ORSIS (латинизированная слоговая аббревиатура от словосочетания «ОРужейные СИСтемы») начала серийный выпуск винтовки ORSIS-AR15J, являющейся аналогом популярной американской полуавтоматической AR-15, сообщил РИА Новости представитель производителя.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Экономика Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк написала завещание Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.

Происшествия У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Общество С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".

Космос Первая межзвездная комета получила окончательное название Международный астрономический союз присвоил окончательное название второму из известных межзвездному объекту и первой в истории наблюдений внесолнечной комете.

Экономика Греф назвал МВФ мёртвым органом Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организации, подобные Международному валютному фонду (МВФ), изжили себя и «должны умереть».

Здоровье Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Шоу-бизнес В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.