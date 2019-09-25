Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.

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Политика Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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