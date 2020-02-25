Президент Украины Владимир Зеленский не получал от российских властей официального приглашения посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщили «Украинской правде» в офисе главы государства в ответ на соответствующий запрос.

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

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