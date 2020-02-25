Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от российских властей официального приглашения посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщили «Украинской правде» в офисе главы государства в ответ на соответствующий запрос.
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Владимир Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве 9 мая

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Офис Владимира Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы

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Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы

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Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы в Москве

Взгляд.ру09:50

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru10:24
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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