Политика

Lenta.ruLenta.ruЗеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от российских властей официального приглашения посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщили «Украинской правде» в офисе главы государства в ответ на соответствующий запрос.
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Зеленский не получал приглашения России на 75-летие Победы

Газета.Ru10:15

Офис Владимира Зеленского заявил об отсутствии приглашения на 75-летие Победы

Говорит Москва10:29

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru10:24

Владимир Зеленский остался без приглашения на Парад Победы в Москве 9 мая

REGNUM11:12

В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ

Известия10:02

Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы в Москве

Взгляд.ру09:50

Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы

РИА Новости09:34
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
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США назвали условие подписания соглашения с талибами

Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.
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Форварда сборной Украины дисквалифицировали за допинг

Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин на год дисквалифицирован по решению УЕФА, говорится в сообщении ФК.
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Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак

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Заместитель главы минздрава Ирана заразился коронавирусом

Положительный результат показал тест на коронавирус, сданный заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджем Харирчи.
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ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

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Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
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Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской

Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
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Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
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Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
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"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
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В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию

Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
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Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
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По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
ФАН вчера в 02:02
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Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор

Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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