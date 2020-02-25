Политика
Lenta.ruЗеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский не получал от российских властей официального приглашения посетить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщили «Украинской правде» в офисе главы государства в ответ на соответствующий запрос.
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Общество
«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса
Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Футбол
В УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса
Вице-президент УЕФА Микеле Ува сообщил, что Евро-2020, а также другие турниры могу быть отменены или перенесены в случае дальнейшего распространения коронавируса.
Здоровье
Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
Происшествия
Четыре пешехода пострадали в ДТП в Петербурге
В Санкт-Петербурге в результате ДТП с выездом машины на тротуар пострадали четыре человека.
Транспорт
К Крымскому мосту построят новую дорогу
Через два года должна быть построена новая трасса, которая соединит Краснодар c Крымским мостом.
Политика
Мишустин назвал две ключевые задачи своего правительства
Ранее президент России Владимир Путин назвал «основной» задачей экономической повестки властей России «запуск нового инвестиционного цикла» с выходом на темпы роста экономики выше мировых, а «главной» — повышение качества роста ВВП, который должен стать «более основательным» и устойчивым.
Игры
Microsoft раскрыла новые характеристики Xbox Series X
Компания Microsoft рассказала о основных характеристиках и особенностях Xbox Series X. Как сообщает издание ToDay News Ufa, Xbox Series X от Microsoft был представлен публике еще в прошлом году, но без подробностей.
Политика
Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста.
Политика
США назвали условие подписания соглашения с талибами
Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
Самые богатые люди мира потеряли 139 миллиардов долларов в понедельник из-за опасений на фондовых рынках, что коронавирус ударит по мировой экономике.
Футбол
Форварда сборной Украины дисквалифицировали за допинг
Футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин на год дисквалифицирован по решению УЕФА, говорится в сообщении ФК.
Общество
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
Общество
Заместитель главы минздрава Ирана заразился коронавирусом
Положительный результат показал тест на коронавирус, сданный заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджем Харирчи.
Финансы
ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов
ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила на критику со стороны Любови Успенской
Ксения Собчак ответила на резкую критику со стороны Любови Успенской в свой адрес за то, как она провела последний выпуск передачи "Док-Ток".
Армия и оружие
Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота
Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
Происшествия
Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве
Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Технологии
«Норникель» станет эмитентом платформы Atomyze
"Норникель" станет первым эмитентом платформы по токенизации промышленных активов Atomyze.
Хоккей
Овечкин поприветствовал переход Ковальчука в «Вашингтон»
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Политика
В Волгограде «Справедливая Россия» предложила поправки в Конституцию
Сегодня, 25 февраля, в рамках всероссийской информационной акции политической партии "Справедливая Россия" состоялась пресс-конференция, посвящённая поправкам в Конституцию РФ, предложенным депутатами фракции «СР» в Государственной Думе.
Происшествия
Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы
Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор
Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.