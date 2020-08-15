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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Зеленский осудил возвращение задержанных в Белоруссии граждан в РФ

Появление в Белоруссии еще одного Донбасса возможно из-за отказа властей страны передать Украине задержанных граждан России, написал 15 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал
 Зеленский в фейсбуке в субботу.
Интерфакс03:50
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RT на русском

Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

RT на русском03:53
Эхо Москвы

Украинский президент Владимир Зеленский возмущен решением Минска отдать Москве задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»

Эхо Москвы06:08
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Зеленский заявил об угрозе появления «горящего Донбасса» в Белоруссии

РИА Новости05:21
РБК

Зеленский назвал несправедливой передачу «боевиков ЧВК» России

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ТАСС

Зеленский раскритиковал решение Минска передать Москве задержанных россиян

ТАСС05:22
Интерфакс

Зеленский счел несправедливым решение Белоруссии выдать задержанных России

Интерфакс03:50
Комсомольская правда

Зеленский пообещал «трагические последствия» из-за решения Белоруссии вернуть Москве задержанных россиян

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В Башкирии произошли столкновения экоактивистов с полицейскими

В лагере на шихане Куштау, который был разбит в начале августа и в котором проживали противники разработки горы в интересах Башкирской содовой компании, сегодня начались столкновения экоакивистов с сотрудниками Росгвардии, частного охранного предприятия и молодыми людьми спортивного телосложения.
Коммерсантъ06:34
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В Польше оценили российский истребитель Су-30СМ

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Военное деловчера в 02:02
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Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Иерусалим, 15 августа 2020, 01:32 — REGNUM Армия обороны Израиля в очередной раз — пятый за последние дни — атаковала военные объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск в сторону израильской территории воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой.
REGNUM18:32
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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