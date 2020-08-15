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RT на русском
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Зеленский оценил решение Минска по передаче России 32 задержанных

Зеленский заявил, что последствия такого решения «будут трагическими». Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал данное решение недружественным шагом. 14 августа Белоруссия передала России 32 россиянина, задержанных в конце июля под Минском.В источнике
С чего всё началось
"Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, которое не отвечает духу отношений между Украиной и Беларусью, основанном на принципах уважения и взаимной помощи", - написал
 Зеленский в фейсбуке в субботу.
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ТАСС

Зеленский раскритиковал решение Минска передать Москве задержанных россиян

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